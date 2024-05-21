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女子訂義大利海景房 入住後開窗見玄機大喊「被騙了」

世界新聞網／輯
阿根廷女子Clarisa Murgia到義大利旅遊並訂了一間海景房，入住後發現「海景」居然只是對面房子牆上的海灘海報。(擷取自TikTok )
阿根廷女子Clarisa Murgia到義大利旅遊並訂了一間海景房，入住後發現「海景」居然只是對面房子牆上的海灘海報。(擷取自TikTok )

阿根廷女子穆爾吉亞（Clarisa Murgia）到義大利旅遊，她在網路上訂了一間號稱有「如畫般」海景的飯店房間，沒想到景色真的是窗外的一幅畫，而不是實景，讓她大呼「從未感覺被騙得這麼徹底」。

@clarisamurgia

Espectativa vs realidad 😂 #italia #parati #italy #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #beach #playa #spiaggia #mare #vacanza #estate

♬ Risa Exagerada - Kosovo inefi

紐約郵報（New York Post）報導，穆爾吉亞在TikTok分享她拍攝該房間的影片，吸引超過3百萬次點閱。

穆爾吉亞在網路廣告看到該間民宿小屋後，被照片中房間窗外的海景吸引，她多付一筆額外的金額訂下該房間；穆爾吉亞在影片中並未透露該間小屋的房價及她額外支付的金額。

沒想到穆爾吉亞入住後，發現窗外的海景其實是隔壁棟房屋牆壁上的大幅海灘照片而已。

影片中，穆爾吉亞和朋友一起向窗外看，窗外有海、沙灘、藍天和一艘小船，他們彷彿住在海邊，但隨著鏡頭拉近，所謂的「如畫般的海景」只是隔壁棟房屋貼在牆壁上的海灘海報。

穆爾吉亞在影片中笑著說，她從來沒有被這樣騙過。有網友留言，表示對那張「照騙」感到遺憾，但真的太好笑了，還有網友說她一開始真的相信那是海景，另一名網友則說小屋的主人沒有騙人，房間真的有海景，只是不是真的。

穆爾吉亞不是唯一被民宿廣告騙的人。去年夏天，一位美國教授到英國旅遊，她入住當地民宿後才發現他的房間和浴室是同一個房間，房主在浴室裡直接放一張床，馬桶和狹小的淋浴空間就以玻璃隔開，床的旁邊就是馬桶，讓網友笑稱這不是「住宿加早餐」的縮寫「bnb」，而是「住宿加廁所」（bnpee）。

阿根廷女子Clarisa Murgia到義大利旅遊並訂了一間海景房，入住後發現「...
阿根廷女子Clarisa Murgia到義大利旅遊並訂了一間海景房，入住後發現「海景」居然只是對面房子牆上的海灘海報。(擷取自TikTok )

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