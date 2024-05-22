行李費比機票更貴？廉價航空公司未必省錢

精神（Spirit）航空對超過40磅的托運行李最高收取125元費用，超大件行李則需另外支付150元。路透

有些機票便宜到讓人懷疑它的真實性，例如倫敦到羅馬的單程機票26元、波士頓到邁阿密29元、丹佛到紐約44元。華盛頓郵報 （Washington Post）報導稱，這些都是廉價航空 頗受歡迎的航班，因為它們能讓旅客花較少的錢就能迅速飛往熱門地點。

但由於額外的行李與選位費用、有限的航班選擇以及缺乏便利設施，乘坐廉價航空的花費可能比預期的要高出許多。經營Travel Tom旅行社的瓦吉斯（Tom Varghese）表示，基於這些原因，他盡量不為客戶預訂廉航機票。

瓦吉斯說，如果價格差距頗大，也許還能接受，但現在情況並非如此，一旦發生大的差錯，就後悔莫及了。

華郵 指出，這並不表示廉價航空都是糟糕的選擇，旅客在決定是否搭乘廉航前應對一些實際情況有所了解。

雖然廉價航空可以提供省下50%票價的航班，但看到的標價並非全部。他們總是想方設法向旅客收取額外費用，例如挑選座位、在飛機上購買飲料或零食，或在機場列印登機牌等；此外，無論飛行時間長短，幾乎所有廉價航空都要求乘客為托運與隨身行李支付額外費用。

這些行李費有時可能比機票還貴，如果旅客不遵守航空公司所規定、通常是較小的行李尺寸標準，收費可能會更高。例如精神（Spirit）航空對超過40磅的托運行李最高收取125元費用，超大件行李則需另外支付150元；邊疆（Frontier）航空則是對41至100磅的行李收費75至100元。

如果航班取消或延誤，搭乘廉航也會造成問題。由於這些航空公司每日航班較少，航線也有限，若在旅遊旺季遇上航班取消，改搭其他航班可能需等候一天或更長時間。

瓦吉斯表示，如果在尖峰期間出發，最好祈禱一切順利，因為問題不可能及時獲得解決，這幾乎等於「整個假期全泡湯了」。

此外，還應考慮的是，許多廉價航空、尤其是在歐洲，降落的機場都遠離市中心；例如在倫敦，易捷航空（EasyJet）與瑞安航空（Ryanair）經常使用格域（Gatwick）和斯坦斯特德（Stansted）機場，而不是更大的希斯洛（Heathrow）機場。從這些機場乘坐計程車或其他交通工具的費用可能很高，某些情況下或許超過搭廉航所省下的錢。

對某些旅客來說，廉價航空確實是更經濟的選擇。那些拖著大包小包並想坐在一起的家庭或伴侶，搭乘廉航可能不太適合，但對想省錢、獨自旅行的背包客，廉航便是明智之選。