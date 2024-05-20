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今夏到哪兒玩？搜尋最熱的美國國內旅遊地點是這個城市

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Rudy and Peter Skitterians from Pixabay
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還沒有計畫今年夏天要去哪裡度假嗎？或許現在正是時候。據線上旅遊網站「客涯」（Kayak）報導，今夏機票價格走低，國內線票價平均調降13%，讓旅客告別去年夏天機票暴漲的惡夢。

想知道大家都會去哪裡旅行嗎？「客涯」分析了準備在5月24日至9月3日期間出遊的民眾上網搜尋的美國國內旅遊地點 。報告中指出，在一年數十億次的搜尋量中，有10個城市是網友搜尋最多的目的地，他們一次又一次地瀏覽這些地點的相關資訊。

在這份國內熱門旅遊地點排行榜上，西雅圖高踞第一。「客涯」表示，根據以往記錄，西雅圖能拔得頭籌讓人頗感意外。儘管如此，瞭解情況的人都知道，這座以多雨聞名的涼爽城市總是會在夏季脫穎而出；當地在5月至9月間，陰雨天明顯減少，氣溫在華氏70度上下，是夏季最宜人的溫度。但西雅圖夏季機票的平均價格為455元，是名單上第二昂貴的地點。

緊隨西雅圖之後的是拉斯維加斯，這裡一向是熱門旅遊地點的常勝軍，夏季平均機票價格為396元。奧蘭多排名第 3，夏季平均機票價格為328元；最昂貴的旅遊地點檀香山排名第 4，夏季平均機票價格為780元。

其他美國主要城市紐約（378元）、邁阿密（375元）、芝加哥（361元）與洛杉磯（396元）出線，都不讓人訝異；但讓「客涯」團隊最感驚奇的是，名單上出現了歷來不太受到歡迎的「外卡（wild card）城市」，特別是丹佛（名列第6）與波士頓（名列第8）。前往丹佛的夏季航班平均票價為346元，而波士頓的夏季航班平均票價為391元。

西雅圖 波士頓 洛杉磯

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