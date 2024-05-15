電影迷終極住宿體驗 Airbnb提供天外奇蹟的「氣球屋」

短租平台Airbnb最近推出「氣球屋」，讓下榻旅客有機會入住重現知名電影和博物館的住宅。美聯社

入夏第一個長週末國殤日長假就要到了，每年這個時候會有許多人外出度假。如果想要有獨特的度假體驗，可入住設計別具一格的民宿；短租平台Airbnb最近推出「氣球 屋」，讓下榻旅客有機會入住重現知名電影和博物館 的住宅。

Airbnb重建動畫工作室皮克斯 (Pixar)2009 年動畫電影「天外奇蹟」(Up)中的房子。

電影中的這棟房子是弗雷德里克森(Carl Fredricksen) 和他已故妻子愛莉(Ellie) 的家，Airbnb在現實生活中模擬、打造，擺上這對夫婦的照片，栩栩如生，就跟電影裡的場景一樣，由8000 個氣球支撐在新墨西哥州 阿比丘(Abiquiu)的紅色岩石中。

「Up」住房是 Airbnb 全新「Icons」系列的一部分；Airbnb於 5 月 1 日推出該系列，共有 11 個獨特住房，預計今年稍後提供更多別具一格的短租住房。

Airbnb 聯合創辦人兼執行長切斯基 (Brian Chesky) 聲明說，透過Icons系列住房，顧客將進入原本只存在於想像的世界；在數位化趨勢下，該公司致力為現實世界注入更多魔力，藉由 Icons系列，打造地球上最非凡的體驗。

除了「天外奇蹟」房子，Airbnb 還推出重現迪士尼(Disney)和皮克斯動漫片「腦筋急轉彎」(Inside Out)總部的住宿、搖滾歌手王子(Prince)位於明尼阿波利斯的「紫雨屋」(Purple Rain house)、漫威動畫公司X戰警(X Men)系列位於紐約州的X 大樓(X-Mansion)、知名男星凱文哈特(Kevin Hart)的地下酒吧Coramino Live Lounge。觸角還延伸到海外，例如法國巴黎的奧賽美術館(Musée d'Orsay)、義大利的法拉利博物館(Ferrari Museum)。