我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普18歲兒子拜倫 獲選共和黨佛州無選區代表

華郵獨家：川普向石油產業大亨爭取10億選舉贊助

西南航空若耽誤3小時以上 可線上求償並獲75元抵用券

編譯俞仲慈／即時報導
西南航空(Southwest Airlines)。路透
西南航空(Southwest Airlines)。路透

旅客搭機若遇到班機嚴重延誤，通常只能自認倒楣，不過根據聯邦運輸部和西南航空(Southwest Airlines)達成和解協議，只要因為營運疏失導致班機耽誤3小時以上，乘客可自行上網求償並獲得75元抵用券補償。

華盛頓郵報報導，西南航空與運輸部在2022年12月達成1億4000萬元和解協議，其中包括一項新的補償辦法，只要是航空公司內部可控因素，例如機械故障或更換航班，導致班機嚴重延誤或取消，旅客皆可獲得75元抵用券。

同時根據協議，西南航空同意向聯邦政府支付3500萬元，作為未來補償旅客抵用券的基金；此外若在連假期間，因班機延誤行程受影響的旅客也提供6億元經費，以分攤旅客蒙受的損失。

原本抵用券賠償辦法訂於4月30日起實施，但西南航空提早在4月16日提供旅客自行上網填寫申請表格，不過申請期限必須在班機延誤或取消後一年內提出。

西南航空發言人史威夫特(Laura Swift)表示，接獲旅客申請補償後，該公司會在30天內回覆，預計賠償基金可運作三年。

拜登政府針對航空公司制定新規定，以加強保護旅客權益並提高航空公司營業透明度，要求航空公司必須簡化航班取消的退款流程，事先揭露行李附加費與更改訂位的費用，取消各項巧立名目的「垃圾收費」(junk fees)。

當時運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)提及西南航空抵用券賠償辦法：「本月與西南航空達成和解協議，其中抵用券補償辦法即將生效，因為我們正在製造這批抵用券，西南航空已在這方面領先市場。」並認為有望影響其他航空公司的服務品質，他說：「這不是懲罰而是一種競爭，很期待其他航空公司的回應。」

拜登 華盛頓郵報 聯邦政府

上一則

圖輯╱肯塔基德比賽馬會 也是各種美帽爭奇鬥艷大賽

下一則

保存芹菜新鮮爽脆 別和這類蔬果放一起

延伸閱讀

101歲人瑞搭機遭系統當女嬰 地勤備嬰兒車迎接…傻眼

101歲人瑞搭機遭系統當女嬰 地勤備嬰兒車迎接…傻眼
波音飛機持續延遲交付 西南航空停飛4機場、裁員2000人

波音飛機持續延遲交付 西南航空停飛4機場、裁員2000人
航班取消、嚴重誤點 航空公司退費不得刁難

航班取消、嚴重誤點 航空公司退費不得刁難
新規稱航班取消或誤點時 航空公司辦理退費不得刁難

新規稱航班取消或誤點時 航空公司辦理退費不得刁難

熱門新聞

68歲的旅遊專家、電視名人Rick Steves身為百萬富翁，但他搭飛機堅持只坐經濟艙，因為他奉行平等主義。(翻攝Rick Steves YouTube頻道)

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

2024-05-06 22:38
根據《今購百科》資訊，這款福記紅豆紫米粥，一盒8包入，售價225元，開封即可食用。( 圖擷自《今購百科》)

好市多「紅豆紫米粥」短少1包 她懶得退貨：就當請你吃了

2024-05-06 19:50
Photo by Pepi Stojanovski on Unsplash

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

2024-05-02 09:47
皇家加勒比海洋燦爛號（Radiance of the Seas）郵輪。美聯社

旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消

2024-05-08 09:18
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

手機業者折扣 55歲以上者要把握

2024-04-29 11:36
麥當勞1991年推出「麥瘦漢堡」，結果因漢堡肉因用鹿角菜膠當連結介質，缺乏脂肪，反而失敗。（取自Youtube）

麥當勞品項史上最失敗 這款漢堡被罵翻「肉柴難吃」

2024-05-07 21:20

超人氣

更多 >
5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行

5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行
南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死
怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測
「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心
台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架

台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架