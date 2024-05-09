西南航空若耽誤3小時以上 可線上求償並獲75元抵用券

西南航空(Southwest Airlines)。路透

旅客搭機若遇到班機嚴重延誤，通常只能自認倒楣，不過根據聯邦運輸部和西南航空(Southwest Airlines)達成和解協議，只要因為營運疏失導致班機耽誤3小時以上，乘客可自行上網求償並獲得75元抵用券補償。

華盛頓郵報 報導，西南航空與運輸部在2022年12月達成1億4000萬元和解協議，其中包括一項新的補償辦法，只要是航空公司內部可控因素，例如機械故障或更換航班，導致班機嚴重延誤或取消，旅客皆可獲得75元抵用券。

同時根據協議，西南航空同意向聯邦政府 支付3500萬元，作為未來補償旅客抵用券的基金；此外若在連假期間，因班機延誤行程受影響的旅客也提供6億元經費，以分攤旅客蒙受的損失。

原本抵用券賠償辦法訂於4月30日起實施，但西南航空提早在4月16日提供旅客自行上網填寫申請表格，不過申請期限必須在班機延誤或取消後一年內提出。

西南航空發言人史威夫特(Laura Swift)表示，接獲旅客申請補償後，該公司會在30天內回覆，預計賠償基金可運作三年。

拜登 政府針對航空公司制定新規定，以加強保護旅客權益並提高航空公司營業透明度，要求航空公司必須簡化航班取消的退款流程，事先揭露行李附加費與更改訂位的費用，取消各項巧立名目的「垃圾收費」(junk fees)。

當時運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)提及西南航空抵用券賠償辦法：「本月與西南航空達成和解協議，其中抵用券補償辦法即將生效，因為我們正在製造這批抵用券，西南航空已在這方面領先市場。」並認為有望影響其他航空公司的服務品質，他說：「這不是懲罰而是一種競爭，很期待其他航空公司的回應。」