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旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

世界新聞網／輯
68歲的旅遊專家、電視名人Rick Steves身為百萬富翁，但他搭飛機堅持只坐經濟艙，因為他奉行平等主義。(翻攝Rick Steves YouTube頻道)
68歲的旅遊專家、電視名人Rick Steves身為百萬富翁，但他搭飛機堅持只坐經濟艙，因為他奉行平等主義。(翻攝Rick Steves YouTube頻道)

68歲的旅遊專家、電視名人史帝芬斯（Rick Steves）的旅行社每年賺進上億美元，他一年有三個月在其他國家，但他搭機永遠只坐經濟艙，因為他奉行「平等主義」，認為所有人都平等，擁有一樣的權利和機會。

「太陽報」報導，史帝芬斯的旅行社雇用超過1百位員工，每年營業額約1.2億美元，他過去鼓勵人們去歐洲還沒被發現的景點，因此發現很多如隱藏瑰寶的地點。

史帝芬斯的旅行哲學是探索觀光客冷門景點，體驗真正的當地人生活。他除了是旅遊作家，也主持旅遊節目，從2000年開始，他在公共頻道主持歐洲旅遊節目，2005年開始推出廣播旅遊節目，他也在報章雜誌撰寫旅遊專欄，公司並從2010年起推出旅遊APP，提供自助旅遊資訊。

史帝芬斯一年有三個月的時間在國外，也常要搭長途飛機，雖然他絕對負擔得起商務艙，但他只坐經濟艙；史帝芬斯受訪時表示，「坐經濟艙一點都不難受，我有走道可以進出，椅背還可以往後躺，這些讓我很開心」。

史帝芬斯表示，他奉行平等主義，他甚至認為不該有經濟艙、頭等艙之分，飛機應該只有一種艙等就好，他也拒絕簽署旅行常客獎勵計畫，因為「那讓生活更複雜」。

史帝芬斯還常選擇大多數人討厭的後排座位；曾有空服員表示當遇到亂流時，飛機後方的搖晃程度比前排厲害，且落地後後排旅客要等比較久的時間才能下機。

身為平等主義者，史帝芬斯常捐錢給他認同理念的慈善團體，還把自己價值4百萬的公寓給當地的公益團體使用。

觀光

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