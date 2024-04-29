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愛旅行的遠距工作者看過來：義大利推出數位遊牧族簽證

編譯周靜芝 / 即時報導
義大利托斯卡尼（Tuscany）。Image by Klaus Stebani from Pixabay
義大利托斯卡尼（Tuscany）。Image by Klaus Stebani from Pixabay

熱愛旅行的遠距工作者，或許都夢想居住在托斯卡尼（Tuscany）綿延起伏的丘陵間或是「絕美小鎮」波西塔諾（Positano）散落峭壁懸崖的建築，現在離實現此一夢想又近了一步：義大利推出了新的數位遊牧族簽證。

ABC新聞報導，在宣布兩年之後，備受期待的數位遊牧族簽證於4月4日起正式向符合條件者開放。

Studio Legale Metta律師事務所律師梅塔（Nick Metta）數十年來都在協助美國人移居義大利。他說，這項簽證被期待已久，許多人正等著提出申請。梅塔過去的多數客戶都是申請學生簽證，但這項新簽證允許他們在義大利兼職工作。

新簽證規定，合格者可以在義大利工作一年，到期後還可選擇加簽；如果沒有這項簽證，美國遊客最多只能在義大利停留90天，且不能工作。這一措施使義大利成為最新提供數位遊牧族簽證的歐洲國家，先前希臘與匈牙利已開放此類簽證。

根據官方法令，該簽證對象為那些透過使用科技工具、可以遠距離從事高品質工作者。該法規將符合條件的申請人定義為自雇自由職業者、遠距工作者或受雇於義大利境外公司且可在任何地方工作的數位遊牧族。

有意申請者的第一站將是所在地區的義大利領事館。梅塔表示，領事館是政府接受申請的前哨站，有興趣的申請人可與領事館預約並開始準備必需的文件，或是也可以郵寄方式申請。

申請時，還需出示一本有效期至少維持到簽證期結束後三個月的護照以及兩張護照照片。梅塔稱，申請費為每人116歐元（約123.78美元）。

義大利波西塔諾（Positano）。Image by darrenquigley...
義大利波西塔諾（Positano）。Image by darrenquigley32 from Pixabay

學生簽證 義大利

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