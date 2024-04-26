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家有一老 如有一寶 可是三代同遊是個好主意嗎？

編譯彭尚興／即時報導
示意圖。Photo by Rajiv Perera on Unsplash
示意圖。Photo by Rajiv Perera on Unsplash

去年夏天，蘿拉·亨生(Laura Hinson)和老公帶著10個月大的女兒，和婆婆、老公的哥哥和嫂嫂及三個孩子，以及叔叔嬸嬸堂兄弟姊妹，總共一大家子17個人，去澳洲度假三個星期，而且同住在一棟透過Airbnb預定的大房子裡。這趟三代同遊的旅行體驗，結果出乎她意料之外的好。

「最棒的地方就是隨時隨地都有許多成年親戚幫忙照顧小孩，」這位來自華府的千禧世代新手媽媽對Yahoo Life表示，「無論你到哪裡，都可以找到祖母、叔叔或嬸嬸幫忙帶一下孩子，讓父母能夠放鬆一下。」

但是年輕夫妻和自己的父母以及年幼子女一起出遊，可不能以為是帶了免費保母或廚師隨行；這種旅行安排有其好處﹑但也有許多地雷，甚至會導致災難性後果。

臨床心理學家梅琳達·布利澤(Melinda Blitzer)表示，三代同行可以增進家族的親密程度，或者緩和上兩代的緊張關係，彌補裂痕。

布利澤告訴千禧世代的父母，「即使你在成長過程中與父母的關係並不是很好，但藉由觀察祖孫之間的互動，並表現出你對他們的愛，也可以治癒你和父母的關係。」 

布利澤表示，「事實上有研究證實，祖父母與孫子的關係往往比他們和自己的孩子更正向、更融洽，因為他們不再感到責任那麼重大，或緊張感被淡化了。」不過，這種情況並不適用於遭遇虐待或創傷歷史的個人和家庭。

話雖如此，布利澤還是警告說，「有些人和原生家庭共度時光的時候，尤其是與父母近距離接觸的成年子女，可能會發生『某種程度的退化』。」 她解釋說：「會發現過去的相處模式可能不再適用，可能會使化解緊張或衝突的談判或強調你的需求時，變得更加複雜。」

許多專業人士都表示，如果行前能夠建立一些共同遵守的原則，三代同遊或大家族旅行其實可以為家庭成員帶來樂趣和獲益，例如：

1. 事先設定切合實際的期望；

2. 不要操之過急，保留獨處的時間；

3. 勇敢說出自己的需要，但保持開放態度和溝通，以及一些幽默感。

澳洲 華府

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