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聯航開放會員和親友家人共享累積哩程 最多5人

編譯彭尚興／即時報導
聯合航空(United Airlines)日前宣布一項新措施，會員之間可以共享哩程數。路透
聯合航空(United Airlines)日前宣布一項新措施，會員之間可以共享哩程數。路透

對於不常搭飛機的旅客而言，航空公司的哩程酬賓計畫(frequent flyer program)有點像是食之無味、棄之可惜的「雞肋」；明知自己很難在期效前累積足夠兌換獎勵的哩程，卻又捨不得放棄免費旅行的機會。現在，這種窘境終於有了解決辦法。聯合航空(United Airlines)日前宣布一項新措施，會員之間可以共享哩程數。

聯合航空芝加哥總部3月28日發表聲明，該公司「前程萬里」(MileagePlus)酬賓計畫的會員自即日起，可以和至多四位親戚朋友共享飛行哩程；將各自的哩程集中到一個帳號中，湊成足夠點數以兌換免費機票或其他旅行獎勵。

前程萬里計畫營運長邦達(Luc Bondar)在聲明中表示，新規定將給予會員在兌換哩程時更多的彈性和選擇，「我們一直在尋求新的方法為我們所有的忠實會員提供最大價值，並很自豪成為第一家允許會員與親友共享哩程的美國主要航空公司。」

根據聯合航空官網United.com說明，共同帳號的運作方式如下：

1. 任何年滿18歲以上之前程萬里會員皆可在United.com上申請設立免費共同帳戶，擔任帳戶主持人，並邀請最多另外四名親友加入；被邀請人必須也是前程萬里會員，無最低年齡限制。

2. 每名會員可將自己原來帳號中的部分或全部哩程轉入共同帳戶中，移轉哩程數無上限。

3. 共享之哩程可供五名共同會員中之任何一人用於兌換免費機票、折扣或其他旅行獎勵，相關訂位或獎項申請可在聯合航空官網或手機應用程式上處理。

4. 五人中若有尊榮級會員(Premier status)，捐出哩程供其他親友使用並不會影響其既有貴賓權益。

5. 哩程兌換之機票或旅行項目若產生新哩程，則歸該張機票記名者或旅行項目訂位登記姓名者所有，且新增之哩程未來不可再投入共同帳戶中。

舉例來說，一個四口或五口之家今年暑假從洛杉磯日本東京旅遊，每個人來回最多可累積大約1萬1000哩，還不足以兌換任何獎勵。但如將這些哩程全部湊在一起，就足夠換取兩張美國本土48周之內的來回機票。

洛杉磯 芝加哥 日本

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