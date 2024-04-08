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保存2億年歷史 石化森林國家公園值得一看

編譯周靜芝 / 即時報導
亞利桑納州石化森林國家公園。Image by Brigitte Werner from Pixabay
亞利桑納州石化森林國家公園。Image by Brigitte Werner from Pixabay

今日美國（USA Today）報導，國家公園管理局（NPS）的資料顯示，儘管去年有50多萬人參觀了石化森林國家公園（Petrified Forest National Park），但對它依舊很陌生。

公園管理員巴奈特（Jessica Barnett）表示，民眾通常是在往返大峽谷途中，或是在春假期間參加春季訓練時，無意中造訪了石化森林。

該公園位於亞利桑納州東部的40號州際公路旁，距阿布奎基國際機場（Albuquerque International Sunport）約3小時車程，離鳳凰城天港國際機場（Phoenix Sky Harbor International Airport）有3個半小時車程。

石化森林也被稱為「三疊紀公園」（Triassic park），保存了兩億多年前的歷史，包括公園以此命名的石化木。這裡是唯一發現過欽迪龍（chindesaurus）化石的地方，也挖掘出腔骨龍（Coelophysis）的化石，但恐龍只是曾在這片22萬1000多英畝土地上棲息的史前生物的一小部分。

民眾可以在公園遊客中心內的Museum Demonstration Lab瀏覽古生物學家對各種化石與文物的研究，也可以詢問公園管理員瞭解石化森林更多的近況。

巴奈特說，他們正在努力恢復土撥鼠（prairie dog）的數量，也許有一天會再引進黑腳貂（black-footed ferret），它們是北美洲曾瀕臨滅絕的哺乳動物。

歷史悠久的66號公路有部分穿過這座公園，巴奈特說，公園裡擁有令人難以置信、超過1萬3千年的人類歷史遺跡，還有36個原住民部落散佈在這片土地上。

石化森林國家公園網站為路過的遊客建議了幾條從一小時至半天不等的行程，但對喜歡避開人群、「另闢蹊徑」的遊客，則需預留更多時間。

原住民 亞利桑納州 恐龍

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