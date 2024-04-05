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從報到櫃台到登機門得走20分鐘？走最久的5個美國機場

編譯尤寶琪／即時報導
在德州達拉斯，許多國際旅客飛抵達拉斯-福和市國際機場。路透
在德州達拉斯，許多國際旅客飛抵達拉斯-福和市國際機場。路透

雖然大多數旅客在規劃旅遊時，都會考慮到抵達機場所需的時間，甚至是可能影響行程的因素和漫長的安檢隊伍，但多數人卻可能忽略了從報到櫃台和到登機口的距離，因為有些機場的航廈規模可能超過一英里長，步行時間可能需要20多分鐘，遲到的旅客恐免不了要來場小跑步了。

根據製鞋業者Kuru Footwear在2024年2月進行的調查，40%的受訪美國人對於到登機口漫長的步行距離感到「厭煩」。隨著夏季旅行旺季即將登場，Kuru Footwear以陸地面積為基準，丈量出美國最大和最小的10個機場，但不包括專收私人飛機的機場。

毫無意外，被稱為主要轉機樞紐的繁忙機場，旅客所需步行距離最長；但值得慶幸的是，多數主要機場都提供接駁列車和自動人行道，讓航廈間的來往變得更加輕鬆。

步行距離最長的機場：

1. 德州達拉斯的達拉斯-福和市國際機場(Dallas/Fort Worth International Airport) - 2.16英里

2. 維吉尼亞州杜勒斯的華盛頓杜勒斯國際機場(Washington Dulles International Airport) - 1.62英里

3. 德州休士頓的喬治布希洲際機場(George Bush Intercontinental Airport) - 1.52英里

4. 科羅拉多州丹佛的丹佛國際機場(Denver International Airport) - 1.45英里

5. 紐約的甘迺迪國際機場 (John F. Kennedy International Airport) - 1.38英里

步行距離最短的機場：

1. 肯塔基州雷辛頓的藍草機場(Blue Grass Airport) - 0.11英里

2. 紐約州白原市的威徹斯特郡機場(Westchester County Airport) - 0.12英里

3. 賓州米德爾頓的哈里斯堡國際機場(Harrisburg International Airport) - 0.13英里

4. 夏威夷考艾島的利胡埃機場(Lihue Airport) - 0.18英里

5. 加州布班克的好萊塢布班克機場(Hollywood Burbank Airport) - 0.20英里

德州 維吉尼亞州 加州

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