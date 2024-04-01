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不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂

編譯周靜芝 / 即時報導
Photo by Nicole Geri on Unsplash
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幾乎每個人都知道，夏、冬兩季是一年中旅行費用最貴的季節；但這兩個季節也是旅遊旺季，因為許多人只有在這個時候才有機會與家人同遊。如何才能以最低價格買到機票？「今日美國」（USA Today）報導，以下是根據過去七年旅遊網站Mochileando分析機票價格所得出的一些購票竅門。

一個常見的錯誤是，人們幾乎會提前一年購買機票，認為不會再有更優惠的價格了；但旅遊專家表示，如果打算出國，最好在出發的前七至兩個月購買機票。意即如果想在7、8月間出遊，較有可能在12月至5月間買到價格最具競爭力的機票；同樣的，如果計畫在年終、新年期間去度假，在4月至10月間，最有機會入手最優惠價格。

與國際航班不同的是，國內機票的價格在出發的前五至一個月間可能更具競爭力，而前四個月至一個月間，可望撿到更低價的便宜貨。這代表如果想在七、八月旅行，在三月至六月間，較有可能獲得價格具競爭力的機票；同樣的，若打算在聖誕節期間出遊，在8月至11月間，最有可能獲得最優惠的價格。

重要的是要記住，這些原則並非硬性規定，旅遊市場隨時會有意想不到的變化。如何避免錯過任何優惠，有以下兩個方法：

1. 利用搜索引擎設定提醒，追蹤最便宜機票。Google Flights或Kayak等都可以在輸入航班日期的情況下設定提醒功能；一旦有意外的優惠出現，便有機會撿到便宜。

2. 訂閱機票比價網站電子報或加入會員，即時獲取優惠資訊。當飛往不同目的地的機票價格下降時，這些網站會發出通知；若還未決定旅遊目的地，這類工具也很有用，可以價格來決定前往何處。

聖誕節 Google

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