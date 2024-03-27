亞航台北飛東京突傳「退款」 網友氣炸：訂單消失了

圖為亞洲航空AirAsia於19日宣布開航台北-東京成田等3條飛日本航線。（本報資料照片）

馬來西亞廉航「亞洲航空AirAsia」上周開賣日本 航線，週三卻傳出多名台灣消費者收到「台北-東京成田」航班取消的退款信，民眾上網一查竟發現訂單憑空消失。旅遊網紅「布萊N 機票達人」在臉書 表示，亞航確定無法用第5航權開航台北-東京，據了解是在航約上鬧了場烏龍事件。全亞航（D7）將在30天內全額退費，這次是退回原刷卡信用卡 ，而不是代金券。

亞航3月19日宣布進軍東北亞市場，AirAsia 長程運輸（AirAsia X）與泰國亞洲航空（Thai AirAsia）共同推出日本航線，其中，AirAsia X（航班代號D7）5月31日起營運台北至東京（成田）的新航線。

而「Fly AirAsia」官方粉專23日發文，「目前台北東京航線因系統問題，暫時無法預訂，相關部門已加速處理中，造成之不便敬請見諒」、「D7 voucher使用問題也會一併處理，造成之不便敬請見諒」。之後沒有下文，不少台灣網友昨天接到退款信通知。

週三網路社群出現眾多網友抱怨訂單取消災情。PTT日旅版網友表示，他訂6月的航班，也收到退款信，「這是什麼整人遊戲」、「訂單已經消失了」。他表示，看起來應該就直接退款到信用卡裡，信件裡面沒有選項可以選，信件寫「感謝您申請退款，30天工作天」，「還敢甩鍋給我們啊，明明就亞航自己取消的，鳥到爆」。

其他網友也紛紛回報，「我也是，剛直接收到退款信，而且還說是我提交申請的，明明昨天查詢就還有訂位紀錄」、「信用卡已經扣款了才來這招，真的很爛」、「買個機票出國怎這麼多事，前幾天就有端倪了」、「7月收到退款信了，第一次訂，未來不會再訂了」、「9月底10月回的剛也收到信了」、「有開賣還沒1周就取消的八卦嗎？太誇張」。

「台灣航空福利社」臉書粉專表示，Airasia X上周二開賣的東京成田航線，在開賣2天後就全部下架。昨天正式通知已經訂票的客人將全數退款。「被迫下架的原因不是台灣民航局，而是馬來西亞民航局片面取消延遠航權的許可」。至於退款的部份，「目前謎之音透露機票退款會在30天內退回信用卡／簽帳卡帳戶。實際還是以亞航公告為準」。

網友表示，「請問是在玩弄台灣消費者嗎」、「到底是有沒有航班啊」、「以後真的拒搭亞航」、「當初疫情前買亞航的票造成我們這些人變成受害者，亞航應該協助我們優先把代金券使用掉，這才是誠信」、「我也收到了！房間都訂好了，真的很無言，要處理多少他們的爛攤子啊」、「不確定會飛就不要賣票啦，要搞事幾次，有夠北爛」、「我沒有提出申請要取消退票，直接收到信件通知」、「你們根本沒航權幹嘛開」、「我沒有申請退費，為什麼擅自退我的訂單」、「開賣1周就退款，那你們幹嘛賣，確定有航班在賣不行嗎」。