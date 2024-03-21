簡單方法 助你減少時差帶來的不適

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雖然旅行是件令人興奮的事，但時差（jet lag）卻似乎是每個人都無可避免的煩惱。旅遊與休閒（Travel+Leisure）網站報導稱，所幸有些旅行者分享的小竅門，有助克服時差問題，其中兩個甚至可完全恢復神清氣爽或絕對放鬆。

妙佑醫療國際診所（Mayo Clinic）表示，時差是種暫時性的睡眠問題，會影響那些快速跨越數個時區的人；因為在長途飛行中穿過不同時區，身體的晝夜節律（circadian rhythm）會被打亂，讓人在想睡時清醒，而需要醒著的時候卻累得犯睏。

這不僅是造成不便，妙佑醫療國際指出，時差會導致白天疲累、身體不適、難以保持警覺與胃部不適。但不用太擔心，因為這些症狀會在幾天後消失，但即使是幾天不舒服也會嚴重破壞旅遊計畫；因此有個超簡單的小竅門，下次搭機時不妨一試：選個合適的時間，洗冷水澡或泡熱水浴。

網路醫生網站（WebMD）稱，洗冷水澡有許多好處，包括促進血液循環；如果一大早抵達，並需一整天保持清醒，那麼冷水澡可以快速增強活力。冷水澡也有助於改善情緒，該網站說明，冷水會刺激正腎上腺素（noradrenaline）與beta-內啡肽（endorphins）的分泌；洗冷水澡時，電脈衝（electrical impulses）會從神經末梢傳至大腦，這種化學反應對某些人可能有抗憂鬱的功用。

不過，克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）運動生理學家卡特（Zach Carter）表示，不泡澡也能獲得同樣的好處。他建議去散步10分鐘，感覺會更好。

若在晚上抵達，這正是洗個熱水澡的理想時間，WebMD指出，這有助於身心放鬆；在鑽進被窩前洗乾淨，可減少將細菌、污垢、汗液、油脂或是長途飛行的一身髒汙遺留在寢具上。

此外，研究顯示，洗個熱水澡能幫助深呼吸、舒緩肌肉痠痛，甚至能讓人更快樂。許多科學研究證實，在臨睡前泡個澡，可以提高睡眠品質。