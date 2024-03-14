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春天的明確標誌 2024華府櫻花季登場

編譯周靜芝 / 即時報導
華府今年櫻花節（Cherry Blossom Festival）將從3月20日持續至4月14日。美聯社
華府今年櫻花節（Cherry Blossom Festival）將從3月20日持續至4月14日。美聯社

又到了櫻花盛開的季節，美聯社報導，華府相關單位預測今年櫻花將空前綻放、可欣賞到漫天粉紅花海。為迎接象徵春天到來的櫻花，當地將舉行為期數周的活動，包括遊行、音樂會與煙火，以饗每年湧入華府參加櫻花節的當地居民與遊客。

而根據旅館訂房紀錄，預期遊客人數將達150萬，這將是疫情爆發以來的最高紀錄。

國家公園管理局人員估計，櫻花盛開期將從3月23日至3月26日開始，持續約10天；屆時整個城市3700棵櫻花樹，有70%都將盛開。今年櫻花節（Cherry Blossom Festival）將從3月20日持續至4月14日。

華府櫻花最集中的地方，非傑佛遜紀念堂（Jefferson Memorial）附近的潮汐湖（Tidal Basin）莫屬，從國家廣場步行即可抵達；不過，大街小巷處處也能瞥見櫻花蹤跡。由於潮汐湖附近停車位極少，官方建議遊客搭乘大眾交通工具前往。

櫻花節的揭幕，也被視為華府旅遊季的非正式展開，相關單位已策畫一系列活動，當地餐廳也照例會推出各種櫻花風味的特色料理，從櫻花雞尾酒到櫻花奶昔應有盡有。

有興趣的民眾，可參考櫻花節官網完整的活動與時間表。重點活動包括：3月30日華盛頓紀念碑周圍的櫻花風箏節、4月6日在Capital Riverfront舉行的Petalpalooza音樂藝術祭以及當晚8:30施放煙火、4月13日的櫻花節遊行。

華府 疫情

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