優先保護房客隱私 Airbnb宣布禁止房東裝設室內監視器

為優先保護房客隱私，旅宿訂房業者Airbnb於11日表示，將禁止在客房內安裝室內監控攝影機。（路透）

為優先保護房客隱私，旅宿訂房業者Airbnb於11日表示，將禁止在客房內安裝室內監控攝影機。

BBC報導，Airbnb在部落格發文說，「Airbnb正禁止全球（屋主）在任何房源設置室內監控攝影機，作為簡化我們對監控攝影機和其他設備政策的部分措施，以持續將房客隱私列為優先考量。」

Airbnb社群政策和合作夥伴主管Juniper Downs發聲明說，這些變更是在與房客、房東 和隱私權專家協商後做出，將繼續尋求回饋，以幫助確認他們的政策適用於全球社區。並補充說，由於Airbnb上大多數房源都沒有報告安裝攝影機，因此這次變動預計只會影響平台上一小部分屋主。

Airbnb目前規定允許屋主在走廊和客廳等公共區域裝設室內監控攝影機，前提是這些攝影機必須放在明顯可見的位置，且須在訂房頁面明確註明設備位置。

Airbnb表示，力求平衡屋展監控其財產安全和了解未經授權的第三方等問題的需求，同時優先考慮房客的隱私。

這項新政策將於4月30日生效，此外，該政策也禁止屋主於戶外安裝指向房屋內部的攝影機。