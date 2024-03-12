我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

凱特王妃陷「修圖門」事件 衛報曝多達20個細節恐P圖

優先保護房客隱私 Airbnb宣布禁止房東裝設室內監視器

編譯徐榆涵／即時報導
為優先保護房客隱私，旅宿訂房業者Airbnb於11日表示，將禁止在客房內安裝室內監控攝影機。（路透）
為優先保護房客隱私，旅宿訂房業者Airbnb於11日表示，將禁止在客房內安裝室內監控攝影機。（路透）

為優先保護房客隱私，旅宿訂房業者Airbnb於11日表示，將禁止在客房內安裝室內監控攝影機。

BBC報導，Airbnb在部落格發文說，「Airbnb正禁止全球（屋主）在任何房源設置室內監控攝影機，作為簡化我們對監控攝影機和其他設備政策的部分措施，以持續將房客隱私列為優先考量。」

Airbnb社群政策和合作夥伴主管Juniper Downs發聲明說，這些變更是在與房客、房東和隱私權專家協商後做出，將繼續尋求回饋，以幫助確認他們的政策適用於全球社區。並補充說，由於Airbnb上大多數房源都沒有報告安裝攝影機，因此這次變動預計只會影響平台上一小部分屋主。

Airbnb目前規定允許屋主在走廊和客廳等公共區域裝設室內監控攝影機，前提是這些攝影機必須放在明顯可見的位置，且須在訂房頁面明確註明設備位置。

Airbnb表示，力求平衡屋展監控其財產安全和了解未經授權的第三方等問題的需求，同時優先考慮房客的隱私。

這項新政策將於4月30日生效，此外，該政策也禁止屋主於戶外安裝指向房屋內部的攝影機。

房東

上一則

華航7月14日起台北直飛西雅圖 北美航網擴大至6航點

下一則

台灣達美樂「夏威夷、海鮮披薩」下架 網泣：這樣還算披薩店？

延伸閱讀

台灣康橋中學翻車影片曝光…打滑撞隧道壁 車身旋轉360度

台灣康橋中學翻車影片曝光…打滑撞隧道壁 車身旋轉360度
Airbnb等6旅遊平台未註冊 恐被迫退出印尼市場

Airbnb等6旅遊平台未註冊 恐被迫退出印尼市場
虎鯨罕見獵殺大白鯊 海洋頂級掠食者成獵物

虎鯨罕見獵殺大白鯊 海洋頂級掠食者成獵物
伊朗從俄國發射衛星 45天內可對全國取得成像

伊朗從俄國發射衛星 45天內可對全國取得成像

熱門新聞

好市多（Costco）的會員，除了可以較低價格購買到優質商品外，還有許多好處。美聯社

好市多會員別忘了 可享5種免費福利

2024-03-04 11:24
Image by rostichep from Pixabay

4種每月帳單 別設定自動付款

2024-03-07 09:46
Image by Udo Voigt from Pixabay

防年老肌肉流失 這是最佳維他命

2024-03-04 09:52
Image by JUNO KWON from Pixabay

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

2024-03-08 09:18
肝臟專家說，喝酒過多不是造成肝臟疾病的唯一原因，體重不過重也很重要。本報資料照片

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

2024-03-08 09:52
新鮮沙拉上加片烤鮭魚。示意圖。Photo by Tom Morel on Unsplash

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

2024-03-11 09:18

超人氣

更多 >
「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃
中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述

中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述
報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去
華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕