今年造訪這些地區 機票價格可能降

墨西哥坎昆(Cancun)海邊度假中心。Image by Michelle Raponi from Pixabay

機票價格是不少人在決定度假目的地時的主要因素之一；儘管Kayak.com估計，2024年國際航班成本可能會成長高達10%，但也還是有些好消息的。「今日美國報」(USA Today)撰稿人布爾戈斯(Wilson Santiago Burgos)根據過去六年，在Mochileando.com上每天監控班機價格的經驗，預測以下四個目的地，機票價格可能不增反降。

美國監管機構在2023年底，解除了對墨西哥航空公司的安全限制。這引發了一系列大量關於美墨新航線與班次的公告，再加上昆塔納羅州(Quintana Roo)開啟的新圖盧姆(Tulum)機場，讓前往瑪雅海岸(Riviera Maya)更加容易。因此，2024年有機會看到前往坎昆(Cancun)、圖盧姆和墨西哥市等目的地的機票出現優惠價格。

東亞和東南亞

這是自新冠疫情 爆發以來，美國和中國首次開始為增加兩國之間班機和航次，採行積極措施；美國前往東亞和東南亞的機票，在過去三年因為缺乏航線和班次始終價格高居不下；隨著一些疫情前的班次和航線的恢復，加上像是美日等新航線的宣布，我可能會在三年來首次看到前往像是韓國、菲律賓、越南、泰國、日本或印尼的旅遊的機票，出現優惠價格。

西班牙和葡萄牙

隨著從東岸飛往葡萄牙馬德拉島(Madeira)和法若市(Faro)新航線的開通，加上美國與西班牙之間班次的增加和新航線的開通，都將會加大2024年的價格競爭；不少民眾都見識到，過去三年內美國前往伊比利半島(Iberian Peninsula)的價格有多驚人，但專家預計，2024年就算是聖誕節等旺季，也將會出現好優惠。

此外，Kayak.com 平台預估，2024年國內航班價格可能會下降達16%，若預測成真，這將會是前往其他州旅遊的好機會。2024年前往波多黎各的機票價格可能會更便宜，因為近幾個月航線和班次增加，包括從丹佛、德州奧斯汀、克里夫蘭、康乃狄克州紐海文市(New Haven)、聖路易和佛州邁爾斯堡(Fort Myers)等地出發的新航線。