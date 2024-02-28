登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？

加州的真實身份證(Real ID)。（DMV圖片）

儘管聯邦政府 對搭乘國內航線班機全面實施真實身份證(Real ID)的日期一延再延，目前已經推遲到2025年5月7日，但部分已取得真實身分證搭乘國內航線班機的旅客，卻注意到這種全國性身分證明的一些潛在問題。

國土安全部 表示，一旦全面採用真實身分證，聯邦政府單位，包括負責機場安檢的運輸安全署(TSA)，將不再認可各州發行的非Real ID駕照 做為搭乘飛機的有效身分證明文件。

根據NJ.com報導，由於真實身份證只能顯示英文，所以有些男性姓名中包括二世或三世等後綴詞(suffix)將無法以慣用的羅馬數字顯示。例如John Smith III (約翰·史密斯三世)在新版的全國通用身分證明文件上，就會變成John Smith 3rd。然而航空公司的登機證依然可以使用羅馬數字，屆時就會造成登機證和身分證姓名不符的情形，是否會導致乘客被拒絕登機呢？

目前全國主要機場的安檢作業，都已將登機身分證明文件交由機器判讀。TSA發言人費茲(Dave Fitz)表示，若是遇到上述情形：登機證和身分證分別顯示為John Smith III和John Smith 3rd，機器會顯示為「部分相符」，並提醒在旁的運輸安檢官(Transportation Security Officer，TSO)進行人工判讀。TSO會依據實際狀況決定是否放行，或要求旅客提出第三份身分證明文件。

TSA可以接受包括多種姓名後綴詞，包括常見的MD、PhD等等；但登機證並沒有強制要求顯示後綴詞。費茲指出，「如果身分證件上有後綴詞，但登機證上面沒有，或是相反情形，都會被視為可接受的證明。」

但乘客最好還是在預訂機位時，就先確實核對訂位紀錄上的姓名和所持身分證明是否一致。

根據國土安全部網頁，搭乘國內班機時，TSA認可的身分證明包括：

1. 各州監理單位核發的Real ID駕照

2. 各州監理單位核發的強化駕駛執照(EDL)

3. 美國護照及美國護照卡

4. 永久居民卡(綠卡)

5. 強化身分證(EID)

6. 合法入境之外國護照

7. 美國軍人身份證