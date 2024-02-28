我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2/29閏日對美股是吉是凶？歷史數據給答案

密州初選 拜登處理加薩惹議、川普被高學歷排斥

登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？

編譯彭尚興／即時報導
加州的真實身份證(Real ID)。（DMV圖片）
加州的真實身份證(Real ID)。（DMV圖片）

儘管聯邦政府對搭乘國內航線班機全面實施真實身份證(Real ID)的日期一延再延，目前已經推遲到2025年5月7日，但部分已取得真實身分證搭乘國內航線班機的旅客，卻注意到這種全國性身分證明的一些潛在問題。

國土安全部表示，一旦全面採用真實身分證，聯邦政府單位，包括負責機場安檢的運輸安全署(TSA)，將不再認可各州發行的非Real ID駕照做為搭乘飛機的有效身分證明文件。

根據NJ.com報導，由於真實身份證只能顯示英文，所以有些男性姓名中包括二世或三世等後綴詞(suffix)將無法以慣用的羅馬數字顯示。例如John Smith III (約翰·史密斯三世)在新版的全國通用身分證明文件上，就會變成John Smith 3rd。然而航空公司的登機證依然可以使用羅馬數字，屆時就會造成登機證和身分證姓名不符的情形，是否會導致乘客被拒絕登機呢？

目前全國主要機場的安檢作業，都已將登機身分證明文件交由機器判讀。TSA發言人費茲(Dave Fitz)表示，若是遇到上述情形：登機證和身分證分別顯示為John Smith III和John Smith 3rd，機器會顯示為「部分相符」，並提醒在旁的運輸安檢官(Transportation Security Officer，TSO)進行人工判讀。TSO會依據實際狀況決定是否放行，或要求旅客提出第三份身分證明文件。

TSA可以接受包括多種姓名後綴詞，包括常見的MD、PhD等等；但登機證並沒有強制要求顯示後綴詞。費茲指出，「如果身分證件上有後綴詞，但登機證上面沒有，或是相反情形，都會被視為可接受的證明。」

但乘客最好還是在預訂機位時，就先確實核對訂位紀錄上的姓名和所持身分證明是否一致。

根據國土安全部網頁，搭乘國內班機時，TSA認可的身分證明包括：

1. 各州監理單位核發的Real ID駕照

2. 各州監理單位核發的強化駕駛執照(EDL)

3. 美國護照及美國護照卡

4. 永久居民卡(綠卡)

5. 強化身分證(EID)

6. 合法入境之外國護照

7. 美國軍人身份證

駕照 聯邦政府 國土安全部

上一則

連鎖速食店炸魚三明治比一比 麥香魚還排不上前5名

下一則

陸軍女官兵追回遭納粹盜竊藝術品 80年後終獲公開肯定

延伸閱讀

未成年湖北女 實名舉報遭警強暴 派出所：不傳謠

未成年湖北女 實名舉報遭警強暴 派出所：不傳謠
藍立院黨團32項優先法案 推動陸配取得身分證縮至4年

藍立院黨團32項優先法案 推動陸配取得身分證縮至4年
蕭美琴美籍爭議未了…2人告副總統當選無效 聲請保全證據

蕭美琴美籍爭議未了…2人告副總統當選無效 聲請保全證據
杭州西湖2天撈起17部手機 歸功第四代「高清豪華版」打撈桿

杭州西湖2天撈起17部手機 歸功第四代「高清豪華版」打撈桿

熱門新聞

燕麥。Photo by Margarita Zueva on Unsplash

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

2024-02-22 11:16
影音編輯。示意圖。Photo by Ryan Snaadt on Unsplash

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

2024-02-21 11:28
威斯康辛州麥迪遜（Madison）。Image by 12019 from Pixabay

美國這5城市生活品質最高 第1名是大學城

2024-02-23 10:26
Image by Tumisu from Pixabay

退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤

2024-02-26 12:18
圖為在南極洲世界上最大的冰山，名為 A23a。路透

南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒

2024-02-26 09:13
信用卡。Image by Republica from Pixabay

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

2024-02-22 09:26

超人氣

更多 >
這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚
紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁
英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚
建立全球事業王國前他睡車內 一天只有2.5元生活

建立全球事業王國前他睡車內 一天只有2.5元生活
進口違禁品中國鰻魚 洛杉磯華男獲刑15月

進口違禁品中國鰻魚 洛杉磯華男獲刑15月