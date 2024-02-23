我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

美國這5城市生活品質最高 第1名是大學城

去過所有63個國家公園 這對夫婦最愛哪個？

編譯周靜芝 / 即時報導
黃石（Yellowstone）國家公園。Photo by Meina Yin on Unsplash
黃石（Yellowstone）國家公園。Photo by Meina Yin on Unsplash

旅行即生活，這對夫婦做到了。西雅圖的馬特·史密斯（Matt Smith）與妻子凱倫（Karen）踏遍全美63座國家公園，甚至經歷了空難，近日在社群媒體分享推薦他們最愛的國家公園。

紐約郵報報導，從事戶外旅遊寫作的史密斯夫婦，在Instagram上讓網友快速瀏覽了他們橫跨美國的旅行經歷，分享了從廣受歡迎的大峽谷（Grand Canyon）到加州死亡谷（Death Valley）等令人屏息的美景。

影片中，笑容滿面的史密斯夫婦將他們的國家公園之旅分為最被低估（most underrated）、最壯觀（most epic）與最令人心生敬畏（most awe-inspiring）等類別。

這份華麗的清單從奧林匹克（Olympic）國家公園揭開序幕，該公園被評為「最具多樣性」的公園，影片背景是凱倫在這座華盛頓州的歷史地標漫步。

加州知名的死亡谷國家公園被列為「宛如另一個世界」的公園，馬特與凱倫展示了這片炙熱沙漠中最震撼的景觀。

蒙大拿州廣邈的冰川（Glacier）國家公園與華盛頓州絕美的雷納山（Mount Rainer）國家公園，都被評為擁有「最壯觀的健行路線」。

影片中年代久遠的黃石（Yellowstone）國家公園，出現野牛在路上漫步、孤狼在雪地獨行的畫面；這座公園被史密斯夫婦評為「最佳觀賞野生動物地點」。

猶他州的布萊斯峽谷（Bryce Canyon）獲得了「最迷人」獎，該州的另一個地標性景點錫安（Zion）國家公園則奪下「最獨特」獎。

排名其後的是大峽谷國家公園，被稱為「最令人心生敬畏」，南達科塔州的惡地（Badlands）國家公園則被評為「最需毅力與決心」。最後壓軸的是，懷俄明州的大堤頓（Grand Teton）國家公園，被這對夫婦盛讚為「無懈可擊」。

馬特與凱倫的足跡遍及全美各地，但他們也差點無法與世人分享這段特殊經歷。2011年，這對夫婦在阿拉斯加州克拉克湖（Lake Clark）國家公園旅遊時遭遇飛機失事，所幸逃過一劫。

據西雅圖時報（Seattle Times）報導，兩人在離開公園時，駕駛的派珀-納瓦荷（Piper Navajo）雙螺旋槳飛機，在約2300英尺高空與同方向飛行的一架水上飛機相撞；最後，兩架飛機都奇蹟般地安全著陸，馬特與凱倫毫髮無傷。

加州死亡谷（Death Valley）。Photo by Meriç Dağlı...
加州死亡谷（Death Valley）。Photo by Meriç Dağlı on Unsplash

阿拉斯加州 華盛頓州 西雅圖

上一則

清潔軟化又滋潤 DHC日本缷妝油2.1萬人愛

延伸閱讀

馬特博物館收到2胎兒標本 費城警調查

馬特博物館收到2胎兒標本 費城警調查
寫過66本旅遊書 他最愛這5城市

寫過66本旅遊書 他最愛這5城市
昨日重現

昨日重現
綿延310哩 最大深海珊瑚礁首曝光 面積如黃石國家公園3倍大

綿延310哩 最大深海珊瑚礁首曝光 面積如黃石國家公園3倍大

熱門新聞

克萊斯勒(Chrysler) Pacifica混合式電動車。美聯社

權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

2024-02-19 10:26
燕麥。Photo by Margarita Zueva on Unsplash

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

2024-02-22 11:16
球芽甘藍。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

2024-02-20 10:38
Photo by rupixen.com on Unsplash

想買便宜機票 把握出發前這個時間段

2024-02-20 09:52
影音編輯。示意圖。Photo by Ryan Snaadt on Unsplash

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

2024-02-21 11:28
銀行帳戶存款若能超過25萬元雖是不錯的里程碑，但以理財角度來看可能不是個好選擇。將如此大筆的錢集中在同一個機構除了可能存在風險、資產配置不夠多元化，也未善用聯邦存款保險公司(FDIC)的存款保險賠償。路透

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2024-02-13 11:12

超人氣

更多 >
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
深夜直擊 台國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段

深夜直擊 台國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段
被領英裁員 女子拍創意影片求職爆紅 現已入職谷歌

被領英裁員 女子拍創意影片求職爆紅 現已入職谷歌
「復旦流浪博士」近況曝光 搬進公寓、天天去圖書館

「復旦流浪博士」近況曝光 搬進公寓、天天去圖書館
世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機