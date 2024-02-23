去過所有63個國家公園 這對夫婦最愛哪個？

黃石（Yellowstone）國家公園。Photo by Meina Yin on Unsplash

旅行即生活，這對夫婦做到了。西雅圖 的馬特·史密斯（Matt Smith）與妻子凱倫（Karen）踏遍全美63座國家公園，甚至經歷了空難，近日在社群媒體分享推薦他們最愛的國家公園。

紐約郵報報導，從事戶外旅遊寫作的史密斯夫婦，在Instagram上讓網友快速瀏覽了他們橫跨美國的旅行經歷，分享了從廣受歡迎的大峽谷（Grand Canyon）到加州死亡谷（Death Valley）等令人屏息的美景。

影片中，笑容滿面的史密斯夫婦將他們的國家公園之旅分為最被低估（most underrated）、最壯觀（most epic）與最令人心生敬畏（most awe-inspiring）等類別。

這份華麗的清單從奧林匹克（Olympic）國家公園揭開序幕，該公園被評為「最具多樣性」的公園，影片背景是凱倫在這座華盛頓州 的歷史地標漫步。

加州知名的死亡谷國家公園被列為「宛如另一個世界」的公園，馬特與凱倫展示了這片炙熱沙漠中最震撼的景觀。

蒙大拿州廣邈的冰川（Glacier）國家公園與華盛頓州絕美的雷納山（Mount Rainer）國家公園，都被評為擁有「最壯觀的健行路線」。

影片中年代久遠的黃石（Yellowstone）國家公園，出現野牛在路上漫步、孤狼在雪地獨行的畫面；這座公園被史密斯夫婦評為「最佳觀賞野生動物地點」。

猶他州的布萊斯峽谷（Bryce Canyon）獲得了「最迷人」獎，該州的另一個地標性景點錫安（Zion）國家公園則奪下「最獨特」獎。

排名其後的是大峽谷國家公園，被稱為「最令人心生敬畏」，南達科塔州的惡地（Badlands）國家公園則被評為「最需毅力與決心」。最後壓軸的是，懷俄明州的大堤頓（Grand Teton）國家公園，被這對夫婦盛讚為「無懈可擊」。

馬特與凱倫的足跡遍及全美各地，但他們也差點無法與世人分享這段特殊經歷。2011年，這對夫婦在阿拉斯加州 克拉克湖（Lake Clark）國家公園旅遊時遭遇飛機失事，所幸逃過一劫。