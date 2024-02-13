全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事

世界上最大的郵輪海洋標誌號(Icon of the Seas)1月27日從邁阿密港開啟處女航時，施放煙火慶祝。美聯社

皇家 加勒比郵輪(Royal Caribbean)海洋標誌號(Icon of the Seas)號稱全世界最大的郵輪，不僅如此，它還有許多一般遊客可能不知道的高檔特色，海洋標誌號於1月27日正式開啟處女航，眾生相（People）雜誌在首次預覽航行中搶先一睹其風采，以下是旅客可能不知道、關於海洋標誌號的四件事。

最高級的艙房一周要價10萬元

海洋標誌號最昂貴也最寬敞的艙房「終極家庭排屋」(Ultimate Family Townhouse)，整整七晚的航行費用約為10萬元，這個三層的房間擁有家庭體驗最佳假期所需的一切，包括一個室內滑梯，並且可直接進入Surfside區，該區是皇家加勒比第一個專門為家庭設計的區域。

終極家庭排屋的面積為2523平方呎，最多可容納8人，並設有兩個私人甲板，一家人可以在甲板上的熱水浴缸享受，也可以在戶外打桌球，這一壯觀的艙房已經被預訂一整年，但遊客還是可以看看其他房型，包括最便宜的室內加大(Interior Plus)房，航行一周的花費約3600元。

海洋標誌號是鐵達尼號的五倍大

與1912年沉船、當時最大的鐵達尼號(RMS Titanic)相比，海洋標誌號大約是五倍大，總噸位是25萬800噸，鐵達尼號總噸位為4萬6328噸。

海洋標誌號有20個甲板、2805間艙房，最多可容納7600名遊客。

七座游泳池

海洋標誌號還提供最大的海洋水上樂園「Category 6」，打破另一項紀錄，船上的七座游泳池創下了更多第一紀錄，「皇家灣」(Royal Bay)是海上最寬闊的游泳池，含有4萬加侖的水。

另一個值得一看的是海上第一個懸浮無邊際游泳池「秘境」(The Hideaway)，位於Chill Island區域；另一個水緣游泳池(Water’s Edge Pool)雖然不是懸浮式的，但也能欣賞到類似的海景，附近還有Splashaway Bay、Baby Bay泳池區，適合家庭遊玩。

最高時速為28哩／小時