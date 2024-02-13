我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官：調查川普的檢察官威利斯 有可能喪失起訴資格

紅藍卡開放藥品議價遭製造產業提告 訴訟遭駁回

全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事

編譯徐薏茹／即時報導
世界上最大的郵輪海洋標誌號(Icon of the Seas)1月27日從邁阿密港開啟處女航時，施放煙火慶祝。美聯社
世界上最大的郵輪海洋標誌號(Icon of the Seas)1月27日從邁阿密港開啟處女航時，施放煙火慶祝。美聯社

皇家加勒比郵輪(Royal Caribbean)海洋標誌號(Icon of the Seas)號稱全世界最大的郵輪，不僅如此，它還有許多一般遊客可能不知道的高檔特色，海洋標誌號於1月27日正式開啟處女航，眾生相（People）雜誌在首次預覽航行中搶先一睹其風采，以下是旅客可能不知道、關於海洋標誌號的四件事。

最高級的艙房一周要價10萬元

海洋標誌號最昂貴也最寬敞的艙房「終極家庭排屋」(Ultimate Family Townhouse)，整整七晚的航行費用約為10萬元，這個三層的房間擁有家庭體驗最佳假期所需的一切，包括一個室內滑梯，並且可直接進入Surfside區，該區是皇家加勒比第一個專門為家庭設計的區域。

終極家庭排屋的面積為2523平方呎，最多可容納8人，並設有兩個私人甲板，一家人可以在甲板上的熱水浴缸享受，也可以在戶外打桌球，這一壯觀的艙房已經被預訂一整年，但遊客還是可以看看其他房型，包括最便宜的室內加大(Interior Plus)房，航行一周的花費約3600元。

海洋標誌號是鐵達尼號的五倍大

與1912年沉船、當時最大的鐵達尼號(RMS Titanic)相比，海洋標誌號大約是五倍大，總噸位是25萬800噸，鐵達尼號總噸位為4萬6328噸。

海洋標誌號有20個甲板、2805間艙房，最多可容納7600名遊客。

七座游泳池

海洋標誌號還提供最大的海洋水上樂園「Category 6」，打破另一項紀錄，船上的七座游泳池創下了更多第一紀錄，「皇家灣」(Royal Bay)是海上最寬闊的游泳池，含有4萬加侖的水。

另一個值得一看的是海上第一個懸浮無邊際游泳池「秘境」(The Hideaway)，位於Chill Island區域；另一個水緣游泳池(Water’s Edge Pool)雖然不是懸浮式的，但也能欣賞到類似的海景，附近還有Splashaway Bay、Baby Bay泳池區，適合家庭遊玩。

最高時速為28哩／小時

船長洛伊(Henrik Loy)介紹，海洋標誌號可達到約24節(Knot)，屬於非常快的速度。

皇家加勒比郵輪(Royal Caribbean)海洋標誌號(Icon of th...
皇家加勒比郵輪(Royal Caribbean)海洋標誌號(Icon of the Seas)號稱全世界最大的郵輪於1月27日正式開啟處女航。美聯社

皇家

上一則

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

延伸閱讀

訂艙房 郵輪員工說這5種最好

訂艙房 郵輪員工說這5種最好
避開人潮 選搭較老郵輪可省錢

避開人潮 選搭較老郵輪可省錢
佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉
民進黨開除50人黨籍 郭正亮、Lin bay好油、周榆修在列

民進黨開除50人黨籍 郭正亮、Lin bay好油、周榆修在列

熱門新聞

旅客所選擇的艙房攸關他們上船後的體驗。路透

訂艙房 郵輪員工說這5種最好

2024-02-08 09:18
古巴哈瓦那。Photo by Spencer Everett on Unsplash

寫過66本旅遊書 他最愛這5城市

2024-02-06 12:18
聯邦貿易委員會(FTC)警告民眾，以手機掃描「快速反應碼」(QR code)，可能致使身分曝光，個人資訊失竊，掃描前最好多想一下。(路透)

傻傻掃QR碼 當心個資外洩

2024-02-09 01:15
好市多（Costco）的烤雞一向圈粉無數，在賣場眾多商品中有著不可動搖的地位。（美聯社資料照）

華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家

2024-02-08 10:34
示意圖。Photo by vadim kaipov on Unsplash

維護室內植物健康 別放在家裡這4個地方

2024-02-09 11:18
皇家加勒比旗下最年長的海洋富麗號(Grandeur of the Seas)。路透

避開人潮 選搭較老郵輪可省錢

2024-02-05 09:51

超人氣

更多 >
趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲
華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...
律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥
「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」

「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」
紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」