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寫過66本旅遊書 他最愛這5城市

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寫過66本旅遊書 他最愛這5城市

編譯莊瑞萌／即時報導
義大利中部的阿布魯佐(Abruzzo)。Image by Doriano Ricchiuti from Pixabay
義大利中部的阿布魯佐(Abruzzo)。Image by Doriano Ricchiuti from Pixabay

「孤獨星球」(Lonely Planet)旅遊指南作家桑斯伯里(Brendan Sainsbury)撰寫過66本旅遊指南，但有五個城市卻最令他流連忘返。

古巴哈瓦那是桑斯伯里的最愛，造訪該城不低於30次，還透過10本不同旅遊書深入研究過當地。對他來說，這處城市充滿娛樂氛圍、獨特又具複雜性，街頭上一股源源不絕的活力與堅韌個性的居民更令人印象深刻。當第一次抵達當地時，遊客會被「舊城」的歷史廣場和大街吸引，接著他建議可以沿著海濱大道(Malecón)來一趟漫遊看海之旅。

第二個最愛之城則是義大利中部的阿布魯佐(Abruzzo)。阿布魯佐是傳統風格濃厚的山上小村莊，距離羅馬不遠，但前往佛羅倫斯與威尼斯的遊客較少前往當地。這裏最知名的就是標記完善的步道以及錯綜複雜的國家公園，公園內更是稀少且巨大的瑪斯肯(Marsican)棕熊的棲息地。

第三就是位於西班牙的格拉納達(Granada)，從充滿活力的佛朗明哥現場表演到被馬蹄形拱門包圍的澡堂都是當地特色的最佳詮釋。到達當地的遊客，建議可漫遊在阿爾拜辛(Albayzín)狹窄且曲折的街道，欣賞具有摩爾風格的茶館以及爬滿茉莉花與九重葛的大宅。另外在格拉納達最值得一遊的地方還有阿爾罕布拉宮(Alhambra)。

西班牙的格拉納達最值得一遊的地方阿爾罕布拉宮(Alhambra)。Image b...
西班牙的格拉納達最值得一遊的地方阿爾罕布拉宮(Alhambra)。Image by Pablo Valerio from Pixabay

第四則是巴西的蜜島(Ilha do Mel)，當地位於巴西東南部，島上沒有任何車輛，適合浮潛或是躺在吊床上，來一杯卡琵莉亞(Caipirinha)雞尾酒，隨興地與大自然親近。由於當地是在國家公園保護之內，因此，每日遊客數量會受到嚴格管控，建議遊客可以沿著海灘前往歷史碉堡「普拉澤雷斯聖母堡壘」(Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres)一遊。

最後則是充滿故事與美景的阿拉斯加史凱威(Skagway)，外來遊客仍可以感受到1890年代克朗代克淘金熱(Klondike Gold Rush)的氛圍。當地人口僅有1000人，雖是遊輪之旅的停靠點之一，但夏季湧入的人潮，並無損受到國家公園管理局精心保護的珍貴淘金時代建築物。

古巴哈瓦那。Photo by Spencer Everett on Unspla...
古巴哈瓦那。Photo by Spencer Everett on Unsplash

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