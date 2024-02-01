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Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

比其他旅遊選擇便宜 搭遊輪今年將創新高票價也漲

編譯徐薏茹／即時報導
Image by Toni Paul from Pixabay
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根據美國遊輪業者及旅行社的消息，今年似乎會是遊輪度假豐收的一年，遊客所預訂的航程甚至超出疫情前的數量。

遊客期待在2024年乘坐遊輪旅遊，因為遊輪仍比陸地上的旅遊方案更便宜，隨著入住率接近疫情前水平，業者計畫在接下來幾個月提高價格。

遊輪比價網站Cruise Compete執行長萊文斯坦(Bob Levinstein)表示：「整體而言市場非常強勁，尤其是奢華遊輪的高端市場。」

Truist Securities分析師斯寇萊斯(Patrick Scholes)表示，即使遊客取消或推遲前往中東的度假計畫，2024年的遊輪預訂數量仍創下新高水平。

在10月7日哈瑪斯襲擊以色列之前，2024年整個遊輪產業的預訂量約比2019年預訂2020年的行程多出約25%，去年11月預訂2024年行程的的數量約比2019年同期多出約20%。

根據國際遊輪協會(Cruise Lines International Association，CLIA)的資訊，2024年預計將有約3570萬名遊客乘坐遊輪，多於2023年的3150萬人，比2019年的遊輪乘客多6%。

唯一會阻礙旅客預訂行程的，便是看遊輪公司是否有足夠的容納量滿足旅遊需求；Carnival執行長威因斯坦(Josh Weinstein)9月表示，儘管2023年起容納量增加了5%，但2024年的預訂量將減少，因為公司可能會船位不足而減少銷售。

規模較小的公司表示預訂數已爆滿，私人豪華遊輪公司SeaDream Yacht Club表示2024、2025年的預訂非常熱門，該公司已經開放2026年秋季的預訂。

Booking.com美國總經理哈雷爾(Ben Harrell)表示：「遊輪旅客都是忠實的顧客，數據顯示大部分乘坐過遊輪的人會再度體驗遊輪之旅，這是持續增長的原因。」

疫情 哈瑪斯 以色列

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