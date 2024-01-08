郵輪行程結束下船後 乘客發現車泡海水毀了

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嘉年華陽光號郵輪(Carnival Sunshine)乘客歷經狂風、暴雨 、大浪的巴哈馬(Bahamas)旅程後，2023年12月18日下午返回南卡羅來納州查爾斯頓港(Port of Charleston)，赫然發現停在停車場的汽車遭上漲的海潮淹入車體，車輛近乎全毀。

契特‧赫羅德(Kit Herold)帶著兩個正值青春年華的女兒搭船出遊，並把這趟五天四夜的郵輪之旅當作聖誕節禮物；母女三人駕駛起亞(Kia)的2023年款Sportage休旅車，從北卡羅來納州 的森林市(Forest City)開車四小時來到查爾斯頓港。

孰料，該周末東岸遭逢惡劣天氣肆虐，出現強風、暴雨和洪水，查爾斯頓17日降雨量近四吋，海水上漲逼近九呎。

當乘客18日下船抵達淹水的郵輪碼頭停車場時，赫然發現車輛泡水，且是海水，車組零件幾乎全毀。

赫羅德是最早到達停車場的人之一，看到她里程不到1萬哩的新車氣囊爆開，車內積水四吋，門也是開的，「難以置信，那是新車。我難過的哭了，女兒目瞪口呆，不知所措」。

赫羅德告訴「今日美國報」(USA TODAY)說：「這令人非常沮喪且震驚。」許多人驚愕地呆在原地，「有人尖叫、哭泣，他們的車子發不動，不知所措」。

赫羅德自述未獲港務局或嘉年華郵 輪的工作人員協助，但有兩名警察在那裡。赫羅德通知保險公司，對方說會安排拖車和租車，讓她們開車回北卡州，最後搞了數小時才成行。

嘉年華郵輪發言人寄給「今日美國報」的電郵聲明表示，「我們很遺憾，部分旅客停在港口停車場的車輛受近期風暴影響」，建議旅客聯繫當局，並澄清該停車場並非郵輪公司的設施。