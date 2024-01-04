航空公司未提供協助 半身癱瘓亞裔登機一路爬到座位

達美航空。美聯社

「今日美國報」（USA Today）報導，下身癱瘓的亞裔 西恩·張（Sean Chang）在去年11月經歷了多數旅客都曾碰上的事：他差點趕不上飛機；但與多數旅客不同的是，他拚著命抵達登機口，最後卻不得不一路爬到座位。

西恩說，11月3日當天，亞特蘭大 的哈茲菲爾德-傑克遜（Hartsfield-Jackson Atlanta）國際機場安檢隊伍大排長龍，他只能在起飛前的10分鐘趕到登機口。對多數旅客來說，這10分鐘會讓他們鬆一口氣，但對行動不便的西恩來說，如此緊迫的時間，只會給自己帶來更多麻煩。

西恩說，他被告知已經沒有走道座位，而靠輪椅出行的他需要特殊協助才能搭機。通常情況下，他可以提前預訂走道座位，但這一次西恩的請求在訂位時未被顯示出來，達美航空 證實沒有收到這項請求。

雖然達美航空表示，可以安排西恩搭乘稍晚的航班，但他表示，這對他來說不是個好的選擇。和許多行動不便的旅客一樣，西恩會在飛行前24小時左右就停止進食和喝水，因為飛機上的廁所使用不方便。他說，如果延後搭機，代表需要更長時間不吃不喝。

西恩表示，達美航空的登機口工作人員告訴他，他可以以任何方式登機。結果西恩最後選擇一路爬到座位上；他說，這非常丟人，尤其是當在地板上爬行時，每個人都從上面往下看著他。

達美航空在給「今日美國報」的一份聲明中承認了此事，並表示該公司政策允許旅客在無法獲得協助下決定如何登機。

對西恩來說，這起事件凸顯了搭機旅行的「障礙」程度。他說，殘障者須確保能享有平等的權利，當他們搭機旅行發生問題時，須對航空公司祭出更嚴厲的懲罰。

西恩指出，雖然達美航空後來退還了他的機票錢，並提供他哩程與現金券作為補償，但他認為航空公司的做法仍有很大的改善空間，他希望得到的補償是無法用錢來衡量的。