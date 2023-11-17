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一個人搭郵輪？你得多付費

編譯徐薏茹／即時報導
獨自搭遊輪雖然自由，但也有個缺點：可能需要支付額外的費用 。(Getty Images)
獨自搭遊輪雖然自由，但也有個缺點：可能需要支付額外的費用 。(Getty Images)

獨自旅行搭遊輪有許多好處，不需要配合旅伴，想做什麼就做什麼，但也有個缺點：可能需要支付額外的費用，許多第一次單獨出遊的旅客並不曉得這件事。

遊輪公司通常在單人旅客預訂艙房時收取單人附加費，為這些乘客增添額外的花費。

當兩人艙房只有一人入住時，收取單人附加費能幫助遊輪業者彌補收入差異。

根據旅遊機構Cruise Planners創辦人暨執行長米歇爾·費伊(Michelle Fee)的資訊，遊輪公司一般會額外收取票價50%至100%的費用，舉例來說，假使一名單獨乘客的票價為1,000元，他將額外支付500元至1000元的單人附加費。

但隨著愈來愈多公司增加專為單人乘客設計的客艙，要避免這些額外收費也變得更加容易。

費伊表示挪威遊輪(Norwegian Cruise Line)「走在前端」，該公司上個月宣布計畫在其船隊為單人乘客增設近1000間客艙；挪威遊輪十年前即已推出單人客艙。

費伊指出，過去兩三年其他遊輪公司也紛紛效仿；挪威遊輪旗下的大洋遊輪(Oceania Cruises)於5月推出新型號遊輪Oceania Vista，為單人乘客提供六間專用的露臺艙房。

水晶遊輪(Crystal Cruises)、維珍遊輪(Virgin Voyages)的船隊也設有單人艙房，其他遊輪公司可能會在旗艦船型上提供單人房型。

費伊表示，單人艙房為單人乘客定價，因此不需要支付額外費用。

郵輪公司通常會避免單人艙的定價高於雙人艙，費伊說：「否則就會有客人入住雙人艙，還可擁有更多空間。」

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