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調查：這五種行為 讓搭機乘客最受不了

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by StockSnap from Pixabay
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日前一份新公布的報告，形同對搭機旅客發出警告。數據情報公司 Morning Consult在11月2日發表的這份報告中，調查了飛機上的12 種行為，發現有超過半數的旅客幾乎都對這些行為感到困擾。

該份報告指出，最惡劣的機上行為是侵犯他人空間，無論是佔據扶手、腿部空間，還是越過分隔乘客座位的無形界線。在調查中，約有77%的人表示對此感到「困擾」，51%的人表示「非常困擾」。

根據這份對2200多名美國人的調查，排在第二位的是剪指甲或脫鞋等不衛生行為。然而，並不是所有人都認為在飛機上不該脫鞋，在線上市調公司YouGov於4月發布的一項調查顯示，只有不到一半的亞洲人（49%）和略高於三分之一的阿拉伯聯合大公國人（38%）不能接受這種行為。

明顯生病卻仍搭機的乘客排名第三，因為新冠病毒與其他傳染性疾病會在飛行結束後一段時間持續影響其他乘客。排在前五名的令人惱火行為還有不戴耳機聽音樂或觀看影片，其次是明顯酒醉。

此外，超過三分之二（67%）的美國旅客對試圖搶先下機的人感到不悅，而那些在登機時擋住走道的人也受到同樣的惡評（66%），這包括乘客還在登機便起身從頭頂行李箱拿取物品的行為。

62%的美國旅客表示，在白天非長途的航班上，對某些乘客將椅背放倒感到惱火，儘管這項行為在名單上只排第9位。

而曾經是飛行途中最讓人受不了的嬰兒嚎啕哭聲，則排在名單的第10 位。報告指出，如果父母極力安撫哭鬧的嬰兒和調皮的孩子，大多數乘客都會原諒他們。不過57%的調查回覆者表示，飛機若設有無兒童機艙他們會感興趣。

這份調查也顯示，乘客被惹惱的程度與年齡有關，嬰兒潮世代普遍高於其他年齡層。年齡介於11歲到26歲的Z世代，最不會對其他乘客行為感到惱怒。

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