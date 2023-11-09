一天每人可達25元 搭郵輪小費付得兇

搭乘郵輪是省錢又省事的旅遊方式，但在船上該給多少小費，是許多第一次乘坐郵輪的人會遇到的困擾。Photo by Colin Lloyd on Unsplash

搭乘郵輪 是省錢又省事的旅遊方式，但在船上該給多少小費，是許多第一次乘坐郵輪的人會遇到的困擾。旅遊網站Frommer’s指出，這是因為有些郵輪公司會在乘客的帳單上加收日常服務費；而也有不少旅客仍然會額外付現金小費，可能因為他們認為這是理所當然、或是對受到優質服務的獎賞。

自動加計小費的這筆額外費用，或許會讓第一次乘坐郵輪的旅客大感意外。在某些航線 上，這些費用高達每天25元；而且與一般陸地的度假旅館收取的服務費或設施費不同，這些費用不是按房間、而是按人收取的。

一些大型郵輪，例如皇家 加勒比郵輪和挪威郵輪，四口之家住在一間艙房裡，每天的服務費超過70元是稀鬆平常的事；在典型的七夜航程中，這項費用大約要花上500元。這還不包括旅客想給客房服務或喜歡的酒保的額外小費，或酒吧、餐廳和水療中心帳單上自動加計的小費。

不過，並不是所有的航線都收取這麼高的服務費，有些郵輪公司完全不收取服務費；另外，在有些情況下，服務費也是可以調整的。

多數大型郵輪公司都會自動在乘客帳單上添加某項服務費或小費，收取此類費用的包括兩大郵輪巨頭皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean）與嘉年華郵輪（Carnival Cruise Line），以及其他三家大型公司地中海郵輪（MSC Cruises）、挪威郵輪（Norwegian）與公主郵輪（Princess Cruises）。

儘管如此，Frommer’s網站指出，收取服務費的郵輪公司總數近年來一直在減少，許多較小型與較高級的郵輪公司都將小費與服務費事先計入票價裡。