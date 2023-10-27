三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

多數的搭機旅客都很關心隨身行李中，哪些物品不能通過機場運輸安全管理局的檢查。Getty Images

絕大多數的搭機旅客都很關心隨身行李中，哪些物品不能通過機場運輸安全管理局（TSA）的檢查，從家用電器、冷門的運動器材，到活的海洋生物和食物拼盤，這些物品都是例行檢查的項目；但實際上還有很多意想不到的物品是TSA允許攜帶、可通過安檢的。雖然這些物品中，未必每一樣都適合帶上飛機，但知道有這個選項，還是很不錯的，或許哪天就派上用場了。

為了讓旅客深入了解TSA允許通過機場安檢物品範圍的寬廣，旅遊網站Conde Nast Traveler列舉出以下3種令人跌破眼鏡的物品：

如果想攜帶大容量的液體（如水瓶）通過機場安檢，可以將它先冷凍。Getty Images

1.冷凍的各種容量液體

有個好的建議是，如果想攜帶大容量的液體（如水瓶）過安檢，可以將它先冷凍，因為冷凍的液體是可以被放行的。不過，它們必須完全凝固，以符合要求。TSA規定：如果冷凍液體物品部分融化、呈雪泥狀或容器底部有任何液體，就必須符合3-1-1液體攜帶規則。

2. 整塊蛋糕和餡餅

打算在隨身攜帶的行李中藏一塊蘋果派或在機艙行李箱中放一個巧克力蛋糕嗎？這在安檢時應不會遇上任何問題。根據TSA的規定，完整的甜點是可以帶上飛機的，多數固體食物符合安檢要求，便可帶上飛機。最好將這類較大體積的食品與行李分開，這樣安檢人員就能從 X 光機上清楚地看到，避免重覆掃描。

3. 寵物魚

某些貓、鳥和狗是允許帶入機艙的，但多數人可能不知道，寵物魚只要確保是裝在透明、防漏的容器中，一樣可以通關；容器可以大於隨身行李中液體的標準限制3.4盎司（100毫升）。TSA工作人員會用手檢查魚及攜帶式水族箱，因此不要將它們送入掃描儀。同樣的規定也適用於活珊瑚，如果是基於保育的理由而攜帶活珊瑚旅行的話。