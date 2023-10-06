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年底出遊 專家建議10/14前訂機票

編譯尤寶琪／綜合報導
旅客在芝加哥歐海爾國際機場排隊等著通過安檢。(美聯社)
旅客在芝加哥歐海爾國際機場排隊等著通過安檢。(美聯社)

今年夏季開始旅遊就特別旺，聯邦運輸安全局(TSA)報告指出，自國殤日假日以來，安檢次數已經超過2.27億次；專家建議，如果有意年底旅遊，最好現在就開始計畫，本月14日前訂好機票。

芝加哥居民珂特妮‧波爾曼(Courtney Pohlman)準備勞工節的多明尼加共和國(Dominican Republic)之旅時，就順便把聖誕假期巴黎之旅的機票給一起訂好了。她說：「我當時正在找機票，它們很便宜，所以我就買了。」

訂票軟體業者Hopper的經濟學家海莉．伯格(Hayley Berg)建議，最好在10月14日之前就把年底重要旅行的機票給訂好。

「這是價格甜蜜點」伯格指出，「你最好是感恩節和聖誕節旅遊的票都先預訂好，而不是只訂感恩節的。我們通常會等太久才訂聖誕節的機票，並因此錯過了最優惠價格。」

機票價格近期一直下滑，過去14個月中，有11個月都在降價。根據Hopper的報告，勞工節期間國內航班平均來回票價為226元，比2022年減少了11%，比2019年下降20%；歐洲航班價格也有所下滑，平均費用約為1130元，比2022年低但高於2019年。

但伯格指出，今年接下來的國際機票價格會上漲。

「我們預計今年假期的國際機票價格，會高於疫情前的水平，」伯格說，「所以，對那些習慣在假期出國玩的旅客，我們會建議，這次假期，或許可以考慮改成價格相對較便宜的國內或地區航線。」

專家建議，在找尋最優惠的價格時，要靈活安排旅行日期和目的地，避免在傳統旺季時訂票，並可以考慮查看附近的機場，好節省費用。

專家建議計畫年底出遊的民眾最好在本月14日前訂購機票。圖為一名旅客用信用卡在加州...
專家建議計畫年底出遊的民眾最好在本月14日前訂購機票。圖為一名旅客用信用卡在加州鮑勃霍伯機場購買機票。(美聯社)

聖誕節 勞工 疫情

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