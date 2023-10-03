足下舒適安全 搭機別穿5種鞋

基於衛生考量，旅行時盡量還是不要穿著人字拖和露趾涼鞋，像是在旅途中使用廁所時，腳可能會暴露在充滿病菌的環境中。Image by katyveldhorst from Pixabay

足部專科醫生表示，為了保障健康和安全，在飛機上建議別穿以下五種鞋子。

一是高跟鞋，骨科 醫生加西亞（Mauricio Garcia）表示，高跟鞋的腳趾區域設計狹窄，因此當腳因循環減少而腫脹時，腳趾和腳部很容易不舒服。且高跟鞋的高度，對腳趾和腳底都會產生壓力，在登機時引起不適。The Schottenstein Center的足病醫生舒登斯坦（Julia Schottenstein）也指出，高跟鞋除了造成腳部不適之外，當在飛機上遇到亂流或緊急情況時，穿高跟鞋可能難以快速行動，會造成安全隱憂。

二是太緊的鞋或尖頭鞋，加西亞解釋說，當在地面上，緊貼腳部或擠壓腳趾的鞋子，在空中可能會感受更為壓迫，特別是在長時間飛行下，由於血液循環減少，腳部容易腫脹，讓腳和腳趾完全失去空間，可能會在飛行過程造成不適。

三是新鞋，加西亞指出，在飛機上穿新鞋有風險，因為當行走穿越機場時，新鞋容易磨破腳，尤其當需要趕飛機的情況下會非常痛苦，因此，比較安全且聰明的選擇，搭飛機時還是穿著熟悉且合腳的鞋子，才能確保在旅途中的舒適和安全。

四是人字拖和涼鞋，加西亞表示，人字拖缺乏鞋子的拱形支撐，很容易使腳部感到疲憊，加上在飛機上穿著沒有保護腳部材料的人字拖，也可能會讓腳長時間感到寒冷和不適。最重要的是，若在飛機上遭遇緊急情況，穿著行動不便的拖鞋或涼鞋，可能會帶來安全隱憂。此外，基於衛生考量，旅行時盡量還是不要穿著人字拖和露趾涼鞋，像是在旅途中使用廁所時，腳可能會暴露在充滿病菌的環境中。

五是高筒靴，在飛機上長時間坐著，可能會造成腿部血液不循環，當穿著高筒靴可能會更加壓迫小腿肌肉 ，甚至增加血栓形成的機率，短時間內造成對身體的危害。