遊黃石公園被熱泉燙傷還被控罪 他做了什麼？

一名密西根州男子在黃石國家公園的一個地熱區被燙傷後，遭控犯下兩項聯邦輕罪。取自nps.gov

聯邦檢察官日前指出，一名密西根州 男子在黃石國家公園的一個地熱區被燙傷後，遭控犯下兩項聯邦輕罪。

懷俄明州 聯邦檢察官辦公室24日表示，來自密西根州希爾曼市（Hillman）、49歲的威克斯（Jason D. Wicks）被控「受酒精或藥物影響，對自己或他人造成危險」。該辦公室稱，事件發生在22日晚上，該名男子已於次日遭傳訊。

威克斯被控的罪名包括，在地熱區和黃石峽谷內禁止通行的山徑上徒步旅行，以及在酒精或受控物質影響下出現在公園內。

聯邦檢察官辦公室的聲明和聯邦法院的傳票 ，沒有提供更多有關受酒精或藥物影響的指控細節。此外，也不清楚事件發生地點；公園管理人員將回答外界提問交給了檢察官。

聯邦檢察官辦公室發言人表示，這名男子下肢受傷，但沒有生命危險。該辦公室表示，在案件結束前，威克斯被禁止進入黃石和大堤頓國家公園。

黃石公園 內有一萬多處地熱景觀，其中包括500多個間歇泉（geyser）。據公園管理局稱，其他還有熱泉（hot spring）、泥沸泉（mud pot）、石灰華階地（travertine terrace）和噴氣孔（fumarole）。

公園管理人員提醒民眾，熱泉區的地層薄而脆弱，下面就是滾燙的水；所有遊客都必須在木棧道和小徑上行走，並在黃石公園地熱區周圍隨時保持高度警覺。