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傳奇66號公路上打造「美國中心地」樂園 2026年開幕

編譯彭尚興／即時報導
66號國道。Image by Mario Schmidt from Pixabay
66號國道。Image by Mario Schmidt from Pixabay

奧克拉荷馬州可能不是一般家庭旅遊度假的首選勝地，但這個印象即將改觀。

曼森娛樂集團( Mansion Entertainment Group)上月底宣布，一個規模媲美加州迪士尼樂園(Disney Land)、耗資20億元的全新主題樂園，即將在2026年開幕，就座落在傳奇性66號國道(U. S. Route 66)旁，奧州第二大城土耳沙市(Tulsa)東北方約65哩的小鎮威尼塔(Vinita)。

影片來源：youtube/ReviewTyme

這個名為「美國中心地」(American Heartland)的主題公園占地1000英畝，園內依據美國地理特色和人文景觀而規劃為六大主題區，包括「大平原」(Great Plains)、「河口灣」(Bayou Bay)、「巨木瀑」(Big Timber Falls)、「石岬港」(Stony Point Harbor)、「自由村」(Liberty Village)和「電子城」(Electropolis)，彷彿就是美國的縮影。幕後設計團隊網羅了20多名前任迪士尼樂園的建築師和設計師。

「我們的國家有太多值得讚揚的地方，它的景觀、它的文化，最重要的是，它的人民。」美國中心地樂園創辦人兼首席創意師畢奈爾(Gene Bicknell)表示，「無論你來自何方，美國中心地樂園都會讓你有賓至如歸的感覺。」

除了主題樂園區之外，「美國中心地樂園」還附設一個面積125英畝，可容納750輛露營車、300棟小木屋，號稱美國中部規模最大的露營區，以及一座擁有300間客房和室內水上樂園的度假飯店。開發團隊表示，露營區將率先於明天春天啟用，主題樂園和相關設施將從2026年起陸續開放。

「我們預計樂園開幕以後，每年將吸引超過200萬名外州遊客。」樂園行銷副總裁亞當斯(Kristy Adams)表示，「這項計畫不但將徹底翻轉奧克拉荷馬州東北部的旅遊業，甚至整個美中地區。」同時，這項投資案還將創造超過4000個工作機會，並帶動眾多周邊行業與商機。

號稱「美國大街」(American Main Street)的66號國道，是美國最富傳奇色彩的一條公路，又被稱為「母親之路」(Mother Road)，經常出現在音樂和影視作品中。興建於1926年，從密西根湖畔的芝加哥，往西南延伸到太平洋濱的洛杉磯，全長2448哩。

由於1950年代之後，棋盤狀的州際公路系統興起，改變橫跨美國的交通路線，66號國道因而逐漸沒落，並於1985年從美國國道系統中被剔除。幸好各界人士熱心奔走，1999年國會通過立法保存66號國道，由當時的柯林頓總統簽署，撥款1000萬元作為基金，用以維護、修復66號公路沿線的歷史價值景點，讓原本已經消失的66號國道，終於重新回到地圖上。

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