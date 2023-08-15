旅行一大幫手 職業旅人推薦這4張信用卡獎勵計畫

善用信用卡的獎勵計畫，可以為旅行體驗大大加分。Getty Images

善用信用卡 的獎勵計畫，可以為旅行體驗大大加分。有些信用卡不僅能改善旅行的方式，還在機場、旅館、餐廳等處提供會員獨享的服務。

善於運用信用卡點數和飛航哩程數的旅行專家克里斯·董（Chris Dong）說，他的錢包裡不只有一張旅行獎勵的信用卡，而是有好幾張，每一張都能對旅行的某方面有所助益。以下是克里斯推薦的幾張適合旅行使用的信用卡，它們都不收境外交易費，而且點數都可轉換。他說，可轉換計畫讓他能將點數轉換至航空公司、旅館等不同合作夥伴消費，操作過程中，靈活是最重要關鍵。

美國運通白金卡｜機場貴賓室使用（及其他尊榮禮遇）

克里斯表示，從很多方面來說，這張卡是旅行獎勵中的佼佼者，原因只有一個：尊榮禮遇。美國運通白金卡（American Express Platinum Card）是全美消費信用卡中提供最多機場貴賓室的信用卡，在140個國家擁有超過1400個機場貴賓室，其中包括運通的旗艦貴賓室（The Centurion Lounge）。

除貴賓室外，該卡可享有的福利 包括，主要連鎖旅館萬豪和希爾頓的菁英待遇；赫茲（Hertz）、National和安維斯（Avis）租車 優惠，以及無數與旅行、生活相關品牌（Uber、Equinox、Clear等）的消費積分，這些都有助於抵銷令人瞠目的695元年費。

美國運通金卡｜外出用餐和購買日用品

由於經常出差，克里斯經常在各地餐廳用餐，這張卡成了他錢包裡最重要的一張卡。他說，運通金卡（Gold Card）也是他購買所有食品的首選。這是因為它在餐廳（包括外賣和外送）以及超市消費時，每1 元可以獲得4點點數。

克里斯說，這些點數累積得很快，然後他就可以透過合作夥伴的航空公司轉換成哩程數，來預訂商務艙或頭等艙機票；此外，為了抵銷該卡250元的年費，每年還有高達240元的點數，可在包括Uber在內的多個商家使用。

第一資本Venture X卡｜旅行保障和日常消費

克里斯說，第一資本（Capital One）Venture X信用卡上榜有兩個主要原因。首先，它提供了一系列旅行保險 和保障：旅程延誤補償、手機保護、主要租車保險等。

其次，該卡使用簡單。持卡人幾乎每消費一元就能獲得兩英里的 Capital One哩程。因此，Venture X最終成為克里斯日常消費的首選。更貼心的是，該卡Capital One Travel計畫的300元獎勵，使用起來非常方便，幾乎可抵銷395元的年費。

Bilt Rewards信用卡｜付房租兼賺點數

Bilt Rewards信用卡讓克里斯可以透過支付他每個月最大的開支--房租來賺取旅行獎勵，而且不會被收取額外費用。

克里斯說，這張卡讓租客 付的每一元房租都可累積一點點數，同時還有旅行和餐飲等獎勵項目。Bilt提供的旅遊合作夥伴，包括凱悅酒店、美國航空公司、阿聯酋航空公司等。最重要的是，該卡沒有年費。