基本經濟艙旅客托運行李 美國航空收75元引眾怒

美國航空日前宣佈，從2023年6月起會對所有越洋航班基本經濟艙旅客的第一件託運行李收取75元。取自臉書＠American Airline

美國航空國際線機票「變貴」了，特別是對那些攜帶多件托運行李的家庭來說。總部位於達拉斯/沃斯堡的美國航空日前宣佈，從2023年6月起，會對所有越洋航班基本經濟艙（basic economy）旅客的第一件託運行李收取75元。這個消息讓長期搭乘美航的旅客措手不及，因為過去持有基本經濟艙機票的國際航班旅客可以免費托運一件行李。美航聲稱，75元的行李費即日起生效，這將使其托運行李的價格選擇不再混亂。

「今日美國」報導，美航發言人庫斯（Andrea Koos）說，該公司正在簡化他們的產品，使客戶在購票時更簡便些。隨著此一停整，無論是國內線還是國際線，基本經濟艙機票將包含同樣的服務。換句話說，無論目的地是愛荷華州的德梅因還是巴黎，所有持基本經濟艙機票的旅客都將被收取相同的托運行李費。

可以想見，美航的旅客對新的行李政策有多不高興。一位網友在推特 發文說，看來他不會再搭乘美國航空了，因為他們現在像廉價航空 Spirit一樣，對單件托運行李也要收費。對一家大航空公司來說，這簡直是拉低自己的等級。

另一位旅客指出，他們寧願看到75元的加價反映在機票上，而不是行李費；越洋航班托運行李費收75元，好像在他這年紀，要去德國 或愛爾蘭，只須帶個手提包。他表示，如果美航把票價提高75元，或許不會那麼讓人沮喪或尷尬。

旅遊專家麥克萊莫（Sandra McLemore）在News Nation電視節目中表示，美航說這樣做的原因是，避免國內線和國際線混淆；但上次她辦理登機時，沒有人對他們是前往阿拉巴馬州 、紐約或邁阿密，還是出國混淆或感到困惑。

她說，美航想用這個當藉口，如果他們對國內航班收費，那麼也該對國際航班收費，這樣大家就知道橫豎都是要收費。麥克萊莫指出，這些費用不會只針對第一件行李，如果需要托運第二件行李，可能要花費100元；考量需托運汽車 兒童座椅和嬰兒車等物品，增加的費用對家庭旅客打擊最大。

美航選在旅遊旺季來臨前實施新的行李政策，旅客不會就這樣默默接收。麥克萊莫說，這是一個非常愚蠢的舉動和非常愚蠢的理由。

美國目前僅有聯合航空和達美航空這兩家航空公司，在越洋航班上仍為基本經濟艙旅客提供免費首件托運行李服務。