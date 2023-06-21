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船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

記者胡玉立／綜合報導
新冠疫情後海上旅遊再受青睞，許多郵輪公司出現船票超賣情形。圖為皇家加勒比郵輪公司的海洋和諧號。(皇家加勒比官網)
新冠疫情後海上旅遊再受青睞，許多郵輪公司出現船票超賣情形。圖為皇家加勒比郵輪公司的海洋和諧號。(皇家加勒比官網)

新冠疫情期間乏人問津的郵輪生意，現在再度火紅；人群重返海上旅遊，許多郵輪公司載客率超過100%，船上活動大排長龍，陸上短途行程一票難求，工作人員壓力很大；還有郵輪公司超賣、取消部分客人訂位。

根據郵輪評論網站Cruise Critic數據，6月主要郵輪航程內艙房(非外側、無海景)五晚平均起價743元，高於去年同月551元。

位於麻州的世界旅遊(World Travel)資深副總裁庫克斯(David Crooks)表示，加勒比海等地點最受歡迎，許多郵輪今夏艙位已售罄，且到2024年仍需求強勁。

郵輪業高層主管表示，與航空公司情況相似，郵輪公司預料會有客戶取消，也會超賣艙位。近幾個月來，超賣情況更加頻仍。

Cruise Critic總編輯麥克丹尼爾(Colleen McDaniel)指出，若乘客無法改期或改程，通常可選擇全額退款，還可能獲得折價券；時間較彈性的乘客可因此得到免費或折扣行程，但也可能要承受機票無法退票等的財務壓力。

上船後的爆滿人群，也可能讓旅客和員工同感挫折。家住拉斯維加斯的作家凱琳．高(Kailin Gow)最近報名挪威郵輪洛杉磯往溫哥華行程；她說：「人多到每次走出艙房，都有在迪士尼樂園排隊的錯覺，旅遊反而充滿壓力。」服務人員也又驚又累，有員工告訴她，之前只負責16個艙房，現在增加到22個艙房。

旅遊網站Cruzely.com創辦人卡萊斯(Tanner Callais)建議選擇登船時間後半段報到，上船後選擇非尖峰時段用餐，在大家用餐時段去泳池享受人少的悠閒時光；船上表演節目通常愈後面的場次，觀眾會較少。

郵輪 迪士尼 麻州

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