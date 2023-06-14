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旅遊租車怎麼挑？這五家公司最便宜

編譯徐薏茹／即時報導
旅遊租車怎麼挑？旅遊情報網TripsToDiscover為旅客搜查最棒的租車交易。（Pexels）
旅遊租車怎麼挑？旅遊情報網TripsToDiscover為旅客搜查最棒的租車交易。（Pexels）

旅遊租車時，您也總是為高額的手續費及混亂的保險選項感到困擾嗎？旅遊情報網TripsToDiscover使用自家的系統，模擬各種情況，為旅客搜查最棒的租車交易。

八大租車公司全被納入TripsToDiscover的測試，以各種假設情況搜尋超過170次預訂。大部分租車模擬情況設定在機場，將五大最多人流的機場代入，並套用五個即將到來的假期，範圍從3日到9日不等，測試交通最繁忙的旅遊日。

以下是TripsToDiscover研究出2023年最平價的五家租車公司：

５.百捷租車Budget Rent a Car

在可負擔性方面，百捷租車以121.63元的實際每日成本排名第五。

雖然在可負擔性排第五名，但有最多座位與Avis並列第一；租用低成本全尺寸車或更好的車可省錢的方面排名第二；行李空間排名第四。

4. 企業租車Enterprise Rent-a-Car

企業租車在可負擔性排名第四，實際每日成本為119.03元。

平均結帳費用遠超過500元，是所有模擬情況中第二便宜的。但附加費用很高，例如額外駕駛人需收費15元。在現實情況中，根據J.D. Power的調查，企業租車在顧客滿意度方面排第2。

3. Dollar Car Rental

Dollar Car Rental的實際每日成本為114.18元，在榜單排名第三。儘管有些駕駛人可能還是為手續費感到困擾，但該公司的手續費比競爭對手稍微低一點。

額外駕駛人的費用為9至12元。雖然Dollar訂得到車的機率高達98.3%，但在感恩節等重要假期還是銷售一空。研究強調Dollar在該公司官網清楚標示取消費，透明度佳。

2. Alamo Rent a Car

Alamo Rent a Car的實際每日成本為111.39元，在可負擔性方面排名第二。

該公司雖然也會收取取消費，並對未付預訂金的人收費，但收費上限僅為100元，遠低於近400元的全國平均價格。透明度方面也做得很好，在交易前提供清楚明白的成本價。

1. Thrifty Car Rental

Thrifty Car Rental的實際每日成本費用為110.34元，在可負擔性方面拿下冠軍。

雖然在非經濟型或小型汽車能省下的價格不夠令人滿意，但其實際每日成本費用最具競爭力。

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