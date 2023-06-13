搭機6個地雷行為 恐惹惱鄰座

在機上有幾個地雷行為，容易令人不快。(Photo by ismail mohamed - SoviLe on Unsplash)

搭飛機最討厭遇上最後一刻取消的航班，除此之外，鄰座欠考慮的行為也令人不快。

禮儀諮詢公司Mannersmith總裁喬蒂·史密斯(Jodi RR Smith)指出，最容易惹火鄰座的行為通常分為三大類：聲音、氣味、肢體觸碰。

在機艙這樣密閉且束縛的空間裡，人體的感官會放大，眼睛、耳朵、鼻子可能會對環境的刺激更敏感。BESTLIFE網站訪問旅遊專家，指出搭機時最易惹惱鄰座的六大地雷行為，並告訴大家碰上時該如何應對。

椅背向後靠

當前座的乘客突然將椅背完全向後靠，距離你的大腿只有一點距離，在這樣的情況下，幾乎難以使用托盤餐桌，或拿取椅背置物袋裡的物品。

史密斯指出，當旅客希望舒適地乘坐時，切記表現禮貌並且有自覺。搭乘紅眼航班(red-eye，深夜起飛、清晨抵達的航班)或是海外航班的旅客，一般都需要睡眠，這時將椅背向後躺是正常情況，但如果航班少於兩小時，那麼座位保持直立是機上的不成文規定。

說話大聲、不戴耳機

TryBackPacking的旅遊部落客蘇菲亞·沃倫(Sophia Warren)說，沒有人想遇到吵鬧的旅客，無論是大聲閒聊或是大聲打呼，這些聲音都可能過度干擾，尤其是紅眼航班時段。沃倫建議帶一組降噪耳機上飛機。

乘客不希望被迫聽他人的媒體播放什麼內容，包括隨歌哼唱等行為，與他人交談時也應該至少保持輕聲細語。

強烈的氣味

史密斯建議旅客在航廈先享用漢堡、速食等氣味強烈的食物，氣味較不明顯的機上食物選擇則有三明治、青菜沙拉、水果沙拉等。

沃倫建議，如遇到惱人的氣味傳來，可讓頭頂上的通風口遠離自己，或是攜帶小點心，有助於轉移感官。 除了食物，體味、濃烈的香水、古龍水等氣味也可能干擾他人，所以出於禮貌，應注意使用的香水量。

把鄰座肩膀當枕頭

搭乘飛機時應該注意腿和腳的位置，頭及身體不要靠在隔壁乘客身上。另外，同排旅客要進出座位時，起身離開座位讓出通道，不要試圖爬過其他人，這令人尷尬又不適。

霸占洗手間

沒人喜歡被弄得一團糟的洗手間，機艙洗手間更不是整理頭髮、化妝、玩手機 的好地方。沃倫建議旅客盡量避免使用機上洗手間，最好在登機前去一趟廁所，並且攜帶小尺寸的乾洗手，以備不時之需。

占用扶手

史密斯提點座位扶手的禮儀：「如果是兩個座椅一排的座位，中間的扶手是共享的。如果是三個座椅一排的座位，中間的兩個扶手都是給中間的人使用，靠窗的旅客有牆壁可以靠，靠走道的旅客有走道一側的空間。」

但也有例外情況，身形嬌小的旅客若注意到隔壁旅客空間擁擠，看起來不舒適，最好能讓出自己的扶手空間，「如果你不需要空間，就分享出去。」