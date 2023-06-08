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Airbnb公布 今夏搜尋最熱門的美國旅遊地是這城市

編譯周靜芝 / 綜合報導
肯塔基州的路易斯維爾是今年夏季全美排名第一的熱門目的地。Getty Images
肯塔基州的路易斯維爾是今年夏季全美排名第一的熱門目的地。Getty Images

Airbnb剛公布了今年夏季的旅遊趨勢，包括美國境內十大熱門目的地，旅遊休閒雜誌Travel + Leisure報導，Airbnb的數據，來自2023年第一季的網路搜索聲量，全美排名第一的熱門目的地，正是肯塔基州的路易斯維爾（Louisville）。

雖然西南邊的肯塔基州德比也被列入考慮，但Travel + Leisure指出，路易斯維爾的夏季搜索聲量高不讓人意外，畢竟這裡有拳王阿里參與設計的「穆罕默德·阿里中心」（Muhammad Ali Center）、肯塔基德比博物館（Kentucky Derby Museum）以及路易斯維爾球棒博物館與工廠（Louisville Slugger Museum & Factory），沒有比這更適合夏日旅遊了。

今年稍早，路易斯維爾也登上紐約時報推薦的「全球52個最佳旅遊地點」（52 Places to Travel 2023）名單；距離路易斯維爾市區10英里遠的波本市（Bourbon City）則名列旅遊+休閒雜誌2023年全美最佳美食城市的10個名單之一。路易斯維爾也因當地知名的餐廳和酒吧與德比一同被納入該州「城市波本路線指南（Urban Bourbon Trail, UBT）。

此外，路易斯維爾還被旅遊網站Travel Pulse列為「全球10個最被低估的浪漫城市」之一，因為該市「具有包容性和對同性戀友好的氛圍，使其成為熱愛波本威士忌、建築和享樂的所有情侶安全、浪漫的度假地點。該網站特別推薦在「老佛雷斯特」（Old Forester）品嚐波本威士忌，那裡有第一個出櫃的同性戀品酒師。

今年夏天，Airbnb預計將有超過3億人使用該家庭共享平台旅行，該平台表示，許多人已經計畫在夏季旅遊世界各地72,000多個城市和鄉鎮。

如計畫前往路易斯維爾旅行，可以下載一份路易斯維爾年度旅遊指南，了解更多景點、美食和波本威士忌酒廠訊息，或在網站 gotolouisville.com獲得更多旅遊資訊。

博物館 肯塔基州 美食 同性戀 紐約時報

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