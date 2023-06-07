機場安檢避免延誤時間 注意這6件事

在機場安檢時，注意有些事可有助於加速安檢過程，讓你更快地到達下個目的地。Getty Images

在機場 ，時間第一，因為從航站的接駁電車到辦理登機，都有固定的時間表。如果在排隊等待安檢時，沒有任何準備的話，等到通過安檢，可能不得不立刻衝到登機口；結果就是：沒時間在最後一刻上洗手間、滿頭大汗地登上飛機、讓鄰座旅客感到嫌惡。

在機場安檢時，有許多事是無法控制的，例如無法預知要排隊多久，或隨身行李是否會被抽檢；然而，還是有些事可有助於加速安檢過程，讓你更快地到達下個目的地。

生活消費網站Best Life詢問航空旅行專家，整理出一般人在機場安檢時最常犯的錯誤，以及如何在下次旅行前避免這些壞習慣。

機場安檢向來耗時，最好先把必要文件（身份證、護照、登機牌等）準備好拿在手裡。取自Shutterstock

1 沒有先準備好必要文件

旅遊博主潔思敏·鄭（Jasmine Cheng）說，機場安檢向來耗時，在與運輸安全管理局（TSA）人員談話前，沒把必要文件（身份證、護照、登機牌等）準備好拿在手裡，等於給自己添亂。她說，旅客在辦理完登機手續後，最好找個人少的地方、拿出文件，然後再排隊等候安檢。

穿著有複雜鞋帶的運動鞋或須扣釦子的外套，只會延長安檢時間。取自Shutterstock

2 身上衣物很難穿脫

為了輕鬆通過安檢，最好盡可能少穿幾層衣服，前雜誌編輯瑪莫（Shelley Marmor）表示，通常旅客必須脫掉鞋子、腰帶、帽子和任何厚的外套，穿著有複雜鞋帶的運動鞋或須扣釦子的外套，只會延長安檢時間。

瑪莫說，她不知有多少次看到旅客用一隻腳保持平衡，試圖脫掉他們的鞋子，同時還提著褲子。她的解決方案是，機場穿著得花點心思，懶人鞋和可以輕鬆解下的皮帶，將使安檢時不須像太陽劇團的特技演出。

安檢時所有液體（3.4盎司或以下）、噴霧器、凝膠、乳液和糊狀物放在透明的四分之一尺寸袋子裡。取自Shutterstock

3 攜帶的液體超過限制

TSA規定，旅客必須將所有液體（3.4盎司或以下）、噴霧器、凝膠、乳液和糊狀物放在透明的四分之一尺寸袋子裡。旅行專家說，旅客經常忽視此一規則，違反規定的結果可能會耽誤安檢隊伍，導致額外的檢查。

瑪莫說，這將造成安檢瓶頸，給每個人帶來巨大壓力。TSA還會把這些不符規定的液體扔進垃圾桶，違規者不僅浪費物品，也是在浪費錢。

某些食物，如麵包和罐頭食品，如果沒有包裝好，會引來二次檢查。取自Shutterstock

4 沒有正確包裝食物

某些食物，如麵包和罐頭食品，如果沒有包裝好，會引來二次檢查。此外，冷凍食品和凝膠冰敷袋必須完全冷凍，或解凍後少於3.4盎司；攜帶嬰兒配方奶粉和母乳，安檢也有特別說明。

瑪莫說，巧克力、乳酪等稠密的食物在X光掃描時可能會被誤認為是爆炸物，如果必須隨身攜帶，可提前告知TSA人員，以節省檢查時間。

筆記型電腦最好放在袋子的頂部，方便取出。取自Shutterstock

5 電子產品放在隨身行李底部

許多人選擇把電子產品放在隨身行李或個人包裡，這當然是明智之舉，但也意味在安檢時要多做一件事，除了液體，還須從包裡取出任何電子產品（筆記型電腦、平板和電子閱讀器），並放在安檢盒子內。

潔思敏·鄭說，筆記型電腦最好放在袋子的頂部，方便取出，如果裝在保護套裡，在放入盒子前也要先將套子取出；可以在同一盒子內放置一個以上的電子設備，但重要的是不要重疊。她說，如果在一個盒子內塞進太多電子產品，工作人員會要求你多用個盒子；此外，蘋果 手表和健身 手環不需要摘下來，可以佩戴通過掃描。

較大的行李袋、帶輪子的登機箱或背包直接放在輸送帶上，而不是放在盒子內。取自Shutterstock

6 想把大行李袋塞進安檢盒內

TSA通常會要求旅客把較大的行李袋、帶輪子的登機箱或背包直接放在輸送帶上，而不是放在盒子內，潔思敏·鄭說，因為當行李袋直接放在輸送帶時，Ｘ光機對袋內的東西可掃描更清楚。這同時也有助於其他旅客不致出現安檢盒不夠用的情況，並減少受到額外檢查的機率。