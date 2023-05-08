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你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由讓人超噁心

編譯周靜芝 / 綜合報導
空服人員說，在飛機上避免赤腳走動也比較衛生，他們警告說，否則噁心程度超乎想像。Getty Images
空服人員說，在飛機上避免赤腳走動也比較衛生，他們警告說，否則噁心程度超乎想像。Getty Images

搭飛機時保持穿上鞋子不只是禮貌，據空服人員說法，避免在機上赤腳走動也比較衛生，他們警告說，否則噁心程度超乎想像。

空姐佩蕾斯（Leysha Perez）說，有時在廁所地板上看到的不是水，光腳走進去踩到的可能是體液。

雖然長途飛行時踢掉鞋子可能是件舒服的事，但據「商業內幕」（Business Insider）採訪了4位空姐，她們都表示，乘客應避免在機艙內赤腳。

一位空姐說，為了一些原因，請穿上鞋子。她說，有時遇上亂流，尿液會從廁所地板，流竄到走道和座椅下方；此外，赤腳或穿著襪子在機上行走也會讓人討厭。

新墨西哥州立大學公共衛生教授庫布辰達尼（Jagdish Khubchandani）曾在2021年接受媒體訪問時說，機艙廁所地板上的液體「不太可能」只是水。

他表示，在長途飛行中，注意到大人或孩子常赤腳走進廁所，這是一種非常不衛生的習慣，如果腳上皮膚有傷口或受傷，可能會被感染。

新冠疫情爆發以來，一些航空公司增加了機艙廁所的清潔頻率。例如達美航空在2020年宣佈，將在機上的廁所增加洗手台和免觸碰功能，這些設施在乘客登機前會徹底清潔，並在飛行途中由空服人員擦拭乾淨。

一位達美航空的空姐甚至建議乘客，在搭機時不要穿著拖鞋等露趾涼鞋。空姐韓德森（Rich Henderson）也建議乘客穿上「實用的包鞋」。她說，機場通常很大，要走很多路（或跑步），有時還須爬樓梯或走斜坡登機，穿著能適應各種情況的鞋子總是好的。

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