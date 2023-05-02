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幼兒機上搞得滿地狼藉 懷孕媽被要求善後爆爭議

記者胡玉立／即時報導
多倫多藍鳥隊（Blue Jays）投手安東尼·巴斯（Anthony Bass）。Getty Images
多倫多藍鳥隊（Blue Jays）投手安東尼·巴斯（Anthony Bass）。Getty Images

搭機時，空服員要求家長為孩子清理善後，是對是錯？這件涉及搭機「禮儀」的事，最近因職棒多倫多藍鳥隊（Blue Jays）投手安東尼·巴斯（Anthony Bass）為妻兒抱不平，成為網路熱議話題；支持和反對立場，旗鼓相當。

巴斯4月中旬推文附了一張女兒在機上的照片，怒氣沖沖地寫道，「這是在開玩笑吧？我老婆懷孕22週，帶著5歲和2歲孩子搭機，卻被聯合航空空服員要求她手膝並用地撿起我女兒灑出的爆米花。」他還說，爆米花是機上提供的零食；這則貼文很快引來4萬則評論回應。

巴斯妻子雪妮·巴斯 (Sydney Rae Bass) 的姐妹、歌手傑西．戴克爾（Jessie James Decker）也在Instagram指稱，雪妮·巴斯獨自帶著孩子旅行，在飛機走道「跪著」清理爆米花時，「感到羞辱和疲憊」。

不少網友直指父母本就應和其他情況一樣，在飛行途中監督孩子、為孩子善後。有人寫道「真好奇誰該收拾你2歲孩子的爛攤子？」， 「他們是空服員，不是你私人管家。」另一自稱前空姐的網友寫道：「空服員是為了安全，不是來替你或你家小孩清理善後的。」

但也有人反駁說，空服人員可能有錯。一網友指出，「我認為這與清理無關，而是與空服人員的態度有關。的確有些空服員粗魯無禮。」還有人說，「空服員如果不想善後，就不要提供爆米花。」

旅遊網站TravelMamas.com版主科琳·拉寧 (Colleen Lanin) 正是與時年1歲和4歲孩子一起旅行時，開始經營旅遊網站。她說，和幼兒一起旅行的家長最怕激怒或惹惱機上其他人，包括乘客和空服員在內。許多網友一看到事件，很快就認定父母是「罪魁禍首」，然後開始攻擊父母，說他們沒看好小孩。但她猜想，這一切「取決於空服員如何向案主說這件事，如果空服員說話非常友善，我相信此事不會鬧成這樣。」

拉寧也是「旅行媽媽指南」（The Travel Mamas’ Guide）作者，她表示，絕大多數父母搭機都是「有備而來」。談到幼兒搭機，她的心得是：人人都需要「彼此寬容」。機上幼兒尖叫或行為不佳時，她鼓勵乘客不要急著下判斷，「空姐是人，媽媽也是人，他們都只想好好度過自己的一天。」

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