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一顆蘋果害她被海關罰五百 小心食物帶入美

編譯俞仲慈／即時報導
示意圖。海關運輸安全人員打開可疑行李檢查。(Getty Images)
示意圖。海關運輸安全人員打開可疑行李檢查。(Getty Images)

最近有兩名乘客因為分別攜帶賽百味三明治和麥當勞滿福堡入境澳洲，各被海關罰款1800多元，登上新聞頭版。其實包括美國在內多數國家對於食物入境，都有非常嚴格的規定，2018年一名婦女入境美國時，因為隨身行李有一顆蘋果而被罰款500元，因此提醒遊客在入境之際，務必注意隨身物品，以免傷了荷包。

從巴黎飛往美國的達美航空(Delta Air Line)班機上，空服員分給乘客塔德洛克(Crystal Tadlock)一顆蘋果當作零食，因為當時不餓，於是順手將蘋果放進隨身行李，打算從明尼亞波利斯(Minneapolis)轉機飛往丹佛(Denver)途中再吃掉。

雖然乘客通常可以將食物帶上飛機，但不表示食物可以擅自帶下飛機，因為包括美國在內等多個國家，針對食物入境制定嚴格的規定，擔心食物帶有境外害蟲，可能會危害當地的動植物生長。

遺憾的是，首次使用快速通關「全球入境」(Global Entry)資格的塔德洛克對此毫不知情，結果在通關時，被海關人員發現一顆蘋果，隨即對她處以500元罰款。

而且除了罰款，塔德洛克的「全球入境」資格也已被撤銷，讓塔德洛克非常沮喪：「真的很不幸，有人必須面對這種經歷，僅僅因為一顆水果就被當成罪犯看待。」

其實想要攜帶食物入境美國的方法，很簡單。首先在入境時，務必填寫海關申報表第11項，該項詢問旅客是否攜帶任何農產品或在旅途中是否參觀過任何農田。只要旅客主動申報，聯邦海關暨邊境保護局(CBP)專家將針對旅客申報物是否具有危害動植物的害蟲或疾病，進行檢驗，若確定申報物受到污染，將立即銷毀。

但是旅客若沒有申報，一旦在旅客身上或行李查獲任何不符規定的品物，最高將處以1萬元罰款。

聯邦農業部表示，一場大規模的害蟲或疫情會破壞生態環境並衍生出鉅額處理費，甚至波及某些食物短缺，造成農民經濟損失。 

至於在夏威夷或波多黎各、維京群島和關島等地購買的食物，也與其他國家一樣必須遵守相同嚴格的入境規定，因為風險一樣。

根據規定，禁止攜帶入境美國的食物包括：所有新鮮和冷凍的水果蔬菜、多數乾果和蔬菜；各種家禽、牛、豬、綿羊或山羊肉；爆發動物疫情國家的動物和肉製品；有口蹄疫疫情國家的牛奶和奶製品；有嚴重禽流感疫情國家的雞蛋和蛋製品。

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