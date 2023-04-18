機上乘客只有他 一對一服務男子爽爆

示意圖。圖：pixabay

英國 蘭開夏人保羅‧維爾金森（Paul Wilkinson）最近從葡萄牙法若市（Faro）搭乘Jet2航空飛往貝爾法斯特的班機，到了登機門，沒有其他乘客，他以為班機延誤或取消了。

英國西南新聞社（SWNS）報導，沒想到班機服務人員告訴他，「保羅先生，今天您是貴賓......全機就為您一個人飛。」的確，他說，該班機成了他的私人座機。

「機組員都笑臉對我......不斷地叫我『保羅國王』。服務好得不得了，」他說他還和機上的服務人員合照了幾張相片，「他們對我一人示範了安全守則。我們拍了照片。機長還走出駕駛艙，跟我聊天。」

該班機機票只賣出一張。這張3小時飛程的機票，維爾金森用143元買到。他向機組人員開玩笑說，能否退費。

最有意思的是，到了貝爾法斯特機場 領行李時，整個行李輪盤四周只有他一人，也只有他的一件行李在轉。

現年65歲、育有一個兒子的維爾金森結束在葡萄牙的高爾夫球假期後，飛往貝爾法斯特和太太會合。他太太也是前往貝爾法斯特旅行，所搭飛機可沒那麼「國王級」待遇。

他告訴西南新聞社，「我太太說，她的班機擠得要死。我卻搭私人專機抵達。」

Jet2發言人說，能夠替維爾金森提供貴賓服務，Jet2至感榮幸。