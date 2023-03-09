向國際觀光客招手 新加坡推「免費導覽」體驗行程

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中央社 新加坡電
新加坡旅遊局宣布推出「新加坡獎勵」（SingapoRewards）計畫，國際旅客赴星可免費參加導覽或體驗其他旅遊行程。新華社
新加坡旅遊局宣布推出「新加坡獎勵」（SingapoRewards）計畫，國際旅客赴星可免費參加導覽或體驗其他旅遊行程。新華社

疫後國際旅遊復甦，新加坡旅遊局宣布推出「新加坡獎勵」（SingapoRewards）計畫，國際旅客赴星可免費參加導覽或體驗其他旅遊行程，共有多達近40個不同項目供旅客選擇。

新加坡旅遊局發布新聞稿表示，來自全球各地的短期旅客自7日起，可免費參加「新加坡獎勵」計畫下的項目，體驗新加坡的不同面向。

旅遊局指出，這項計畫預計實施至今年底，提供近40個旅遊產品供外國旅客選擇其中一項免費體驗。活動項目分成4大類，旅客可利用VisitSingapore應用程式或到SingapoRewards網站預約行程。

根據活動網站，「嚐鮮及刺激」類別包括探索新加坡歷史的自行車導覽、「虎豹别墅」探索死亡和來世的徒步導覽、聖淘沙夜間生態導覽等活動。「餐飲」類的體驗項目包括新加坡動物園與野生動物共進早餐、搭船遊新加坡河並在船上享用美食等。

「永續」類的體驗項目包括烏敏島划獨木舟行程、S.E.A.海洋館幕後導覽等活動。「養生」類體驗項目則有水中自行車等。

新加坡旅遊局局長陳建隆表示，新加坡自去年重新開放邊境後，旅遊業復甦強勁，隨著更多國際旅客回流，希望介紹新加坡鮮為人知的景點，提升他們的旅遊體驗。這項計畫也提供平台讓當地業者推出並測試新產品的水溫。

旅遊局先前預測，今年到訪新加坡的國際旅客人次將達到1200萬至1400萬，約是2019年的2/3左右。新加坡旅遊業可望於2024年恢復至疫情前水準。

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