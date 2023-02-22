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攝影高手看過來 夏威夷這家度假村提供夢幻工作

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
夏威夷茂伊島的威雷亞度假村在整個設施翻新後，正打算聘請一位首席創意攝影師。取自Grand Wailea網站
夏威夷茂伊島的威雷亞度假村在整個設施翻新後，正打算聘請一位首席創意攝影師。取自Grand Wailea網站

是否曾經夢想在夏威夷茂伊島的豪華度假村待上三個月，倘佯在迷人的白色沙灘上，而且還不用花一分錢？華爾道夫酒店集團 (Waldorf Astoria Resort)旗下的威雷亞度假村(The Grand Wailea)剛剛宣布了一份讓人夢寐以求的工作。

根據15日的一份新聞稿，威雷亞度假村表示，在整個設施翻新後，正打算聘請一位首席創意攝影師，「透過迷人的圖像捕捉度假村的精髓」，例如煥然一新的場地和餐飲服務。

這個全新的職位有不少額外好處，例如在度假村居住三個月——該度假村被2023年富比士旅遊指南評為四顆星，以及每日餐飲津貼、免費參加度假村的節目和 10,000美元的報酬。

度假村總經理奧立佛(JP Oliver)在一份聲明中說，他們將向具有藝術眼光並欣賞度假村翻新所付出的努力的人敞開大門，他們也迫不及待地想看到Grand Wailea 在新的首席創意攝影師的鏡頭下，展現出栩栩如生的新樣貌。

威雷亞度假村被評為夏威夷最豪華的度假村之一，連續十多年獲得 AAA四鑽獎，它的水療中心和餐廳也備受旅客好評。渡假村占地40英畝，擁有九個獨立游泳池、Wailea海灘和一系列文化節目，如夏威夷宴會和花園之旅，還可以品嘗酒店種植的蔬果。

這份夢幻工作需要什麼樣的經驗？據威雷亞度假村發言人稱，應徵者需要在申請時提供作品，作品應包括與食物、飲料相關的圖像與影片、一般度假村圖像、客房和套房以及其他與度假村相關的主題。有興趣者可以在3月1日前將簡歷和作品寄至 [email protected]

夏威夷 攝影 游泳

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