旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

從訂房、入住到真正上床休息前，有很多方法可查看床單夠不夠乾淨。取自pexels

隨著疫情 緩和，人們恢復旅遊，不論上山下海、到城鎮或郊區，往往要下榻旅館 。盡情享用住宿房間之前，不妨先想想：貼近身子的床單究竟乾不乾淨？該怎麼做才能確保清潔安全？

報導內幕消息的媒體Inside Edition曾於2016年調查旅館床單清潔情況，結果並不理想，有些旅館在不同旅客來去間未更換床上的貼身內單，其中九家甚至隸屬於高檔旅館集團。

稍早另一次在新澤西州 用隱藏攝像頭調查也得到類似結果，客房服務人員並未更換枕頭、清潔浴室很馬虎。標準協議希望在每次客人入住和退房時都遵守清潔規定，但接受調查的 9 家旅館中有 3 家違反規定。

不過，也不該因此放棄旅遊，最積極的作法是靠自己篩選、做好防範措施。

從訂房、入住到真正上床休息前，有很多方法可查看床單夠不夠乾淨。首先可多方查詢評論，豪華旅館競爭激烈，經不起批判式的評論，此外，這些旅館多半有年度清潔檢查，往往會應要求提供檢查意見。

其次要靠自己感受。第一印象如何？進入房間後，看看床和牆壁之間、浴室各角落是否徹底清潔？再想一想，整個空間聞起來如何？ 假如聞到潮濕氣味、霉味或其他異味，可要求換房，萬一無論換到哪個房間都有異味，就該考慮換其他旅館。

第三步是查看床單，如果有小黑點很可能有臭蟲，務必要求換房。第四步是稍微移動擺設，例如將電視向左移動，查看底部周圍是否積聚污垢？ 椅子或其他家具也可如此查看，可看出是否徹底清潔。

除了檢查旅館清潔度，還可詢問服務人員旅館的清潔政策，此外，有些小動作也大有幫助，包括拿掉床上最外層的被子、清潔遙控器、用可拋式杯子喝飲料、要求換新的床單或枕頭及被子，更徹底的作法是，帶自己的床單寢具。

旅館確實訂有務必遵守的清潔規章，雖然無法保證零細菌，但多數不錯的旅館都盡其所能確保房間衛生，除非是預算奇低的汽車旅館或小旅店，否則都希望為顧客創造良好經驗。