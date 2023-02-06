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長途飛行「煎熬」免不了 旅遊專家提醒注意這6點

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
長途飛行是出國度假免不了的「煎熬」，參考專家經驗談可減少痛苦。取自pexels
長途飛行是出國度假免不了的「煎熬」，參考專家經驗談可減少痛苦。取自pexels

如果你今年打算出門旅行，要有心理準備可能會花很多時間在飛機上。市場調查公司MMGY Travel Intelligence最近的一項研究顯示，全美有25%的民眾計畫在未來六個月內出國旅行，高於去年的19%，也是三年來的最高比率。

最熱門的地區之一將是亞太地區，這是一個超長途飛行的地區。紐約到東京的飛機飛行時間為14.5小時，洛杉磯到雪梨需要15個小時。

「今日美國」旅遊版記者艾利特(Christopher Elliott)為了找出答案，最近連續乘坐了三趟長途航班，並與專家進行了交談。他的結論是，你可以在不失去尊嚴和一天睡眠的情況下完成馬拉松式飛行；但這並不容易，因為在旅途中，自然、時區和坐在加壓機艙中都對身體不利。艾利特說，長途飛行讓他覺得自己通宵達旦，甚至更糟。

艾利特採訪了數十名「空中飛人」，詢問他們是如何度過長途飛行的「煎熬」。以下是這些專家的經驗談。

► 慎選航空公司

如果需要長途飛行，請不要圖省事。艾利特說，他從馬德里飛往布宜諾斯艾利斯的廉價歐洲航空飛機上，空服員試圖在13小時的飛行結束前向乘客銷售瓶裝水和早餐，他很驚訝大家都乖乖忍受。

最好的選擇是海灣航空公司之一（阿聯酋航空、阿提哈德航空或卡達航空）或專營長途航班的航空公司，如紐西蘭航空或澳洲航空。

例如，紐西蘭航空對長途飛行進行了五年的研究，導致他們將機艙改為動態照明，幫助旅客調整晝夜節奏，並增加了由NASA開發的商務艙乘客專用降溫枕頭。

卡達的杜哈機場擁有一流的購物環境、餐廳和室內綠色空間。卡達航空發言人伊恩布萊德利(Ian Bradley)表示，即使經濟艙，品質也不會打折扣。他表示，為乘客提供足夠的伸腿空間、機上娛樂服務和便利設施，對該公司來只是普通常識。

► 避免轉機

這是旅客喬登(Scott Jordan)的建議，他經常出差，在愛達荷州太陽谷經營一家服裝公司。他在最近從鹽湖城飛往南非約翰尼斯堡的旅程，只有轉機一次。

喬登說，他大部分時間都在睡覺。但在他回程的時候，轉機幾次加上航班延誤，這讓他筋疲力盡。他強調，轉機越少，就越好。

► 不要停止補充水分

你知道在飛機上保持水分的建議嗎？專家說，在長途飛行時要加倍。醫療運輸服務公司Flying Angels總經理巴切勒(Bob Bacheler)說，補水、補水、補水，當你喝完後，繼續補充更多水分。

Drift Destinations的旅遊顧問洛伊德(Kylie Loyd)是飛亞洲的常客，她在飛機上總是不停地喝水。她說，她總是帶一個大水瓶來補充水分，如果需要更多時，她會毫不猶豫地要求空姐。洛伊德說，她會帶了自己的喜歡的茶包，例如想睡覺的時候喝洋甘菊，當想保持清醒的時候喝綠茶。她強調，永遠不要喝酒，在長途飛行中，它們有如毒藥。

► 服裝及隨身小物

記得穿上寬鬆舒適的衣服，帶上飛行枕、眼罩和降噪耳機。艾利特說，他更喜歡Air Pod。

► 不要忘記彈性襪

在長途飛行中，得到靜脈血栓的風險明顯更高，超過10小時不活動會導致致命的血栓。

旅遊網站Travel Leaders Network的旅行顧問伊格(Camille Yeager)回憶起最近發生在她一位年輕客戶身上的事件，在隨後的幾個月裡，她都一直在服藥。伊格說，現在，如果沒有彈性襪，她不會飛到任何地方。艾利特說，他也不會。

► 多活動四肢

在長途飛行中多站起來走動。旅遊博客Veggiewayfarer的作者穆勒(Caroline Muller) 嘗試在長途飛行中每隔一小時站起來四處走走。如果做不到，她會伸展雙腳和小腿以確保良好的血液循環。

澳洲 愛達荷州 洛杉磯

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