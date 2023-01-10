冬季海上風浪稍大 也是搭郵輪撿便宜時機

郵輪公司在每年初的「海浪季」(wave season)提供各種優惠及促銷活動。取自pexels

郵輪 公司在每年初的「海浪季」(wave season)提供各種優惠及促銷活動，這期間是預定郵輪行程的最佳時機之一，以下是「今日美國」整理的各家優惠：

精鑽郵輪Azamara

遊客在1月31日之前預定精選特等艙(stateroom)可以省下40%，並獲得300元船上消費金(onboard credit)，這項優惠適用於2024年2月28日至4月3日啟程的特定航程，只適用於特等艙的前兩名客人，乘客必須在優惠期結束前支付全額訂金。

美國皇后航行公司American Queen Voyages

該公司2023 年的精選行程為每間特等艙提供最多2500元的折扣，以及免費的來回飛機票價，機票優惠適用於經濟艙，旅客也可以選擇每人300元的旅遊點數(travel credit)，優惠活動到2月28日結束。

特等艙的折扣額度因航程不同而異，只有前兩位預訂的客人適用，且只適用於特定的艙房類別，機票或旅遊點數選項也並非適用於優惠裡的每個航程。

精緻遊輪Celebrity Cruises

截至3月1日，精緻遊輪提供每間特等艙最高800元的折扣，第二名客人的郵輪票價可享最多75%折扣，以及最多800元的船上消費金。優惠適用於2025年4月30日之前的大多數航程。

第二名客人必須是同一艙房的旅客，可以獲得不可退款的75%折扣或可退款的60%折扣；折扣及船上消費金額度依航程長短而異。

公主遊輪Princess Cruises

公主郵輪的史上最棒促銷活動「Best Sale Ever」再度回歸！旗下15艘郵輪提供最多35%的票價折扣，以及每位客人最多150元的船上消費金，另位還有每位乘客僅100元的可退款訂金。優惠到3月1日截止，適用於精選航程。

船上消費金額度依艙房類別而異，一間艙房最多4人適用。