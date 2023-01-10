我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐...紐約新房已不能再用

兌現競選承諾 共和黨眾議員通過決議 取消增加IRS預算

冬季海上風浪稍大 也是搭郵輪撿便宜時機

編譯徐薏茹／即時報導
郵輪公司在每年初的「海浪季」(wave season)提供各種優惠及促銷活動。取自pexels
郵輪公司在每年初的「海浪季」(wave season)提供各種優惠及促銷活動。取自pexels

郵輪公司在每年初的「海浪季」(wave season)提供各種優惠及促銷活動，這期間是預定郵輪行程的最佳時機之一，以下是「今日美國」整理的各家優惠：

精鑽郵輪Azamara

遊客在1月31日之前預定精選特等艙(stateroom)可以省下40%，並獲得300元船上消費金(onboard credit)，這項優惠適用於2024年2月28日至4月3日啟程的特定航程，只適用於特等艙的前兩名客人，乘客必須在優惠期結束前支付全額訂金。

美國皇后航行公司American Queen Voyages

該公司2023年的精選行程為每間特等艙提供最多2500元的折扣，以及免費的來回飛機票價，機票優惠適用於經濟艙，旅客也可以選擇每人300元的旅遊點數(travel credit)，優惠活動到2月28日結束。

特等艙的折扣額度因航程不同而異，只有前兩位預訂的客人適用，且只適用於特定的艙房類別，機票或旅遊點數選項也並非適用於優惠裡的每個航程。

精緻遊輪Celebrity Cruises

截至3月1日，精緻遊輪提供每間特等艙最高800元的折扣，第二名客人的郵輪票價可享最多75%折扣，以及最多800元的船上消費金。優惠適用於2025年4月30日之前的大多數航程。

第二名客人必須是同一艙房的旅客，可以獲得不可退款的75%折扣或可退款的60%折扣；折扣及船上消費金額度依航程長短而異。

公主遊輪Princess Cruises

公主郵輪的史上最棒促銷活動「Best Sale Ever」再度回歸！旗下15艘郵輪提供最多35%的票價折扣，以及每位客人最多150元的船上消費金，另位還有每位乘客僅100元的可退款訂金。優惠到3月1日截止，適用於精選航程。

船上消費金額度依艙房類別而異，一間艙房最多4人適用。

郵輪 2023

上一則

2023冬季百老匯周今起開賣 搶半價票動作要快

下一則

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

延伸閱讀

郵輪「生物淤積」遭紐澳拒靠岸 800名乘客困海上7天

郵輪「生物淤積」遭紐澳拒靠岸 800名乘客困海上7天
世界晚報╱巨浪擊穿郵輪 華女殞命船艙

世界晚報╱巨浪擊穿郵輪 華女殞命船艙
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
遊輪有「海洋附生物」遭拒靠岸 海上漂7天800乘客氣炸

遊輪有「海洋附生物」遭拒靠岸 海上漂7天800乘客氣炸

熱門新聞

大賣場好市多(Costco)向來以價格便宜著稱，但最近被粉絲列出一長串「訂價過高商品」清單。取自Shutterstock

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

2023-01-03 10:19
日常飲食中加入發酵食物能顯著提升腸道健康。取自Shutterstock

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

2023-01-05 10:52
Trader Joe’s眾多深受消費者喜愛的商品中，有些始終是粉絲們的心頭好。Getty Images

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

2023-01-06 10:21
不少連鎖牛排館在2023年計畫擴大版圖並推出各項活動。取自臉書@STK牛排館

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

2023-01-05 10:07
理財專家認為，儘管儲蓄帳戶的利息誘人，但對多數投資者來說，持有現金的理由卻不多。取自pexels

2023年該抱住現金、還是投資股債 專家這麼說

2023-01-05 11:08
地產專家表示，冬天是買房好時機，因為買方稍有優勢。Getty Images

冬天是買房好時機？地產專家告訴你這7大理由

2023-01-06 10:40

超人氣

更多 >
雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重
中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐...紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐...紐約新房已不能再用
中國間諜王立強投誠 澳洲政府拒庇護恐將遣返

中國間諜王立強投誠 澳洲政府拒庇護恐將遣返
新澤西、俄亥俄跟進 全美已有16州宣布「禁用TikTok」

新澤西、俄亥俄跟進 全美已有16州宣布「禁用TikTok」