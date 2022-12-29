航班大亂…假期出遊 隨身行李中備好這10件物品

碰上旅程被打亂時，在隨身行李中備好10項物品，至少可以讓自己好過一些。Getty Images

在年底假期間，許多搭機旅客飽受航班延誤、取消之苦，甚至受困機場 ，無法與家人團聚。這個問題，目前看來似乎短時間內無法解決，每位旅客能做的便是做好最壞的打算，在隨身行李中準備一些應急可用的物品。在無法掌控班機延誤、取消的情況下，以下是旅遊專家建議在隨身行李中備好的10項物品，至少在碰上旅程被打亂時可以讓自己好過一些。

1. 可折疊牙刷

碰上飛機取消、得在機場過夜時，隨身帶一把不占空間的可折疊牙刷，會讓你在機場飽餐一頓之後，慶幸可以維持口腔清潔。

2. 換洗衣物

旅行期間若超過12小時無法換上乾淨的衣物，會讓人很不舒服，記得在隨身行李中放進一套內衣褲、襪子、乾淨的上衣和褲子，萬一得在機場過夜，這些都派得上用場。

3. 行動電源

最好的情況是，機場都可以找得到充電插座，但是最安全的作法是，隨身帶個充好電的行動電源。不論飛機是準時、延誤、還是取消，有個充好電的行動電源，確保可以用手機 或筆電隨時掌握最新飛航狀況，或是與家人朋友聯繫，甚至調整行程。

4. 個人藥物

旅行時的第一要務便是，在隨身行李中備好個人日常服用的藥物，因為你永遠不知道何時航班會延誤或取消，而無法及時取得託運行李。運輸安全管理局 (TSA) 表示，雖然藥物可以放在托運或隨身行李內，但他們高度建議，個人藥物最好隨身攜帶並放在安全的位置。

5. 可重複使用水瓶

不論在3000英呎高空或只是坐在機場內，最好隨時補充水分，雖然在航廈內可以買到價格貴上幾倍的瓶裝水，但最好隨身帶個空的、可重複使用的水瓶，等通過安檢，便可裝滿水，隨時補充水分。

6. 清潔用品隨身包

一旦航班延誤超過一天、或是得在機場過夜時，最希望的便是可以洗個熱水澡，即使無法如願，但如果有泡沫式乾洗髮劑 (TSA允許攜帶) 和可擦拭身體的濕巾，至少能讓全身上下保持乾爽、舒適。

7. 更多的口罩

由於新冠疫情又有擴散之勢，隨身多帶些口罩，一旦飛機延誤，長時間佩戴的口罩可能髒污或潮濕，需要更換，最好準備防疫功效較佳的N95或KN95口罩，給自己最好的防護。

8. AirTags追蹤器

使用iPhone的人，在出遊前不妨先買個蘋果的追蹤器AirTags，並放在隨身的皮夾內或鑰匙圈上。萬一物品不幸遺失，它可以用手機的Find My應用程式 (App) 來追蹤，或是透過Tag的鈴聲來定位遺失的物品。Android手機用戶，可以透過具類似功能的Tile來執行。

9. 舒適的飛行枕和毯子

在旅客滯留機場時有所聞的現在，一旦航班延誤，只要找到適當的空間，加上一條可隨身攜帶的輕暖毯子以及飛行枕，便可「高枕」無憂地進入夢鄉。

10. 好的無線耳機

一副好的無線耳機是旅行中的良伴，尤其碰上飛機延誤或取消時，戴上它們可以隔絕機場內的噪音、並提供娛樂，有助舒緩焦躁的心情。