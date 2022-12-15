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搭火車「慢遊」蘇格蘭高地 旅遊作家私體驗

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
對不開車的旅人來說，體驗蘇格蘭高地風光的最佳方式便是乘坐鐵路。Getty Images
對不開車的旅人來說，體驗蘇格蘭高地風光的最佳方式便是乘坐鐵路。Getty Images

搭火車旅行是許多人喜愛的「慢遊」方式，「旅遊+休閒」網站專欄作者霍莉-瑪麗·卡托(Holly-Marie Cato) 說，她熱愛鐵道旅遊，即使坐著不動，也不會錯過任何風景。卡托在專欄中分享了她前往蘇格蘭的旅遊，她表示，體驗高地風光的最佳方式便是乘坐鐵路。一路連綿起伏的丘陵、河流和乳牛，可以在車廂內邊喝茶邊賞美景；卡托說，「這是一段旅程，不僅僅是目的地」。

卡托的蘇格蘭之旅從愛丁堡開始。她從倫敦國王十字車站出發，5個小時後抵達愛丁堡市中心。入住寬敞的Apex滑鐵盧廣場酒店後，卡托表示，她被城市美景吸引，跟隨著風笛聲在市區逛了一圈，穿著傳統蘇格蘭短裙的演奏者，讓她忍不住停下來享受音樂。

亞瑟王座 (Arthur’s Seat) 山與卡爾頓山是兩處可以俯瞰愛丁堡全景的制高點，卡托選擇了距愛丁堡車站不遠、可輕鬆步行的卡爾頓山，順便探索名列世界遺產、建於1816年的納爾遜紀念碑 (Nelson Monument)。卡托說，登上147級台階到達頂部後，便可俯瞰整個愛丁堡史詩般的景觀。一旁仿希臘帕德嫩神廟的國家紀念碑 (National Monument)，即使是縮小版也賞心悅目。

愛丁堡鋪著石板的街道，兩旁是年代古老的建築。Getty Images
愛丁堡鋪著石板的街道，兩旁是年代古老的建築。Getty Images

接下來，卡托從韋弗利 (Waverley) 火車站搭車、經格拉斯哥前往威廉堡 (Fort William)，入住威廉堡南邊、葛蘭科 (Glen Coe) 的巴拉胡利什酒店 (Ballachulish Hotel)。卡托表示，葛蘭科最好的事情便是風景，當地人多數對歷史以及哈利波特電影拍攝場景如數家珍。她最後選擇拜訪了鄧布利多的家。

喜愛探險的旅客，可以繼續乘坐火車前往馬萊格 (Mallaig)，這裡是蘇格蘭西海岸的港口城市，擁有最好吃的炸魚、薯條和景色宜人的健行步道。卡托建議，在搭渡輪前往斯凱島(Isle of Skye) 前，值得在這裡停下來吃午餐。

卡托是搭乘坐西海岸鐵路蒸汽火車旅行，坐在頭等車廂的軟墊座椅上，啜飲下午茶、吃著抹上果醬和奶油的點心，同時欣賞壯闊的高地景觀。卡托在途中登上了著名的Jacobite遊輪，沿著充滿各種傳說的尼斯湖水域航行。接著從尼斯湖到位於西部高地一個小島上的艾琳多南城堡 (Eilean Donan Castle)，這裡有許多美麗的歷史遺跡可讓遊客發思古幽情。

卡托在因弗內斯 (Inverness) 結束了她的蘇格蘭之旅，即使在旅程的最後一段，她也趁機在清晨穿過古色古香的街道，和朋友在「Cup & Cone」餐廳停下來享用當地最好的燕麥卡布奇諾和糕點。

卡托說，做為一個不開車的人，她原本認為自己無法前往蘇格蘭高地旅行，搭火車讓她的蘇格蘭之旅沒什麼做不到的。她經過微風習習的沿海水域，在當地的釀酒廠品嘗威士忌，享受蘇格蘭傳統菜餚肉餡羊肚和配菜蕪菁甘藍、薯蓉，隨著風笛音樂起舞，裹著高地羊毛毯、在城堡裡漫步。卡托感性地表示，這段旅程最好的部分是，「知道我很快就會再回到蘇格蘭」。

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